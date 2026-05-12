苗栗竹南科送水管工程改接 造橋、後龍部分用戶5月13日停水12個小時

台灣自來水公司第三區管理處配合北區工程處辦理「竹科四期-竹南基地送水管（後龍段）工程」，400公釐銜接既有管線斷管連絡改接，造橋、後龍部分地區，5月13日上午9點起停水施工12 小時，請用戶注意及早儲水備用。

竹科四期-竹南基地送水管（後龍段）工程銜接既有管線斷管連絡改接，13日上午9點至晚上9點施工，停水區域造橋鄉龍昇村渡船頭、九車籠、潭內、蔗廊、新庄仔、中潭、山仔頂；後龍鎮東明里、新民里、埔頂里、灣寶里、復興里、外埔里、海埔里、大山里。

台水三區處提醒影響用戶及早儲水備用，停水期間用戶應關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，此外，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全，建築物自來水進水口低於地面用戶，將總表前制水閥關閉，避免發生可能虹吸汙染。