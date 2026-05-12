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桃園復興區前山要自來水 區長：經濟部三期1.5億元鋪管

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
復興區前山或經濟部支持鋪管線供應自來水，圖為區長和議員會勘地方建設畫面。圖／區長蘇佐璽提供
復興區前山或經濟部支持鋪管線供應自來水，圖為區長和議員會勘地方建設畫面。圖／區長蘇佐璽提供

桃園市復興區原鄉前山就在石門水庫旁，卻一直沒有自來水供水系統，區長蘇佐璽表示，已經獲得台水公司同意規畫自來水管線供，分三施工，每期投注約五千萬元工程經費，盡快提供自來水。

蘇佐璽指出，復興區的民生用水一直都以簡易自來水設施供水，公所和市府之前爭就向經濟部爭取鋪設自來水管線，有部分已經獲同意和施工，日前經濟部委由台水公司辦理，連同已完工和正在進行的管線工程分三期，每期預估投入五千萬元工程經費。

蘇佐璽說明，復興區前山自來水管線從員山加壓站接管，已經完成北橫（台7線）沿線澤仁、三民里管線，繼續往霞雲坪等部落鋪管。明年二期工程預計從新竹縣關西鎮錦山做起，沿羅馬公路進入復興區長興高遶與頭角部落、奎輝、溪口部落，當中還要蓋加壓站，完成後還有三期羅馬公路周邊部落也要接管，讓原鄉也能有穩定的自來水。

另外，由龍潭、大溪內柵員山方向延管工程，目前往羅浮建置中，未來也會往霞雲里建置，之後也會沿台七線往後山建置。蘇佐璽指出，海拔高度碰上壓力不足難免會影響供水量，這部分會改善，畢竟自來水的供應有殺菌的功能，以及避免聖嬰現象發生長期乾旱，導致的枯水期間簡易設施供水不足，所以積極向經濟部爭取經費。

石門水庫 經濟部

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