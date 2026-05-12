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護師節送暖 竹市義警大隊致贈蛋糕面膜 感謝台大醫護

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市義警大隊長周鑫宏率領義警同仁前往新竹台大分院新竹醫院致贈200份蛋糕及面膜。記者黃羿馨／攝影
新竹市義警大隊長周鑫宏率領義警同仁前往新竹台大分院新竹醫院致贈200份蛋糕及面膜。記者黃羿馨／攝影

今天是國際護師節，新竹市義警大隊長周鑫宏率領義警同仁前往新竹台大分院新竹醫院致贈200份蛋糕及面膜，向長期守護市民健康的第一線護理人員表達敬意與感謝，希望透過實際行動，為辛苦的醫護同仁送上暖心祝福。

周鑫宏表示，5月有兩個重要節日，一個是母親節，另一個則是國際護師節。義警協助警方維護社會治安，護理人員則協助醫師守護病患健康，兩者同樣站在第一線，更能感同身受護理人員日以繼夜照顧病患的辛勞與壓力，因此特別準備蛋糕與面膜，希望讓醫護同仁「甜在嘴裡、暖在心裡」，也盼護理師在忙碌工作之餘，能好好照顧自己。

周鑫宏指出，新竹市長高虹安上任後，持續推動全齡照顧政策，從國中小學生喝牛奶政策，到擴大老人卡服務範圍，讓許多家庭相當有感，也因此帶動更多民間力量投入公益。他說，希望藉由此次活動拋磚引玉，讓社會各角落有更多人願意關懷需要幫助的人，也替同樣在第一線打拚的醫護人員加油打氣。

此次活動由副大隊長彭培桐號召發起，院方則由院長特助朱政志、護理部主任李芳珊及督導長黃欣萍代表接受。

李芳珊表示，護理工作與警消勤務雖然性質不同，但同樣都站在第一線服務民眾，許多辛勞與付出未必總在鎂光燈下被看見。她感謝義警大隊在護師節期間對護理人員的體諒與支持，也代表新竹台大分院所有護理同仁，向義警弟兄表達誠摯謝意。

她笑說，護理師上班時總是戴著口罩，下班後也希望有機會敷著面膜，好好照顧自己，「唯有先照顧好自己，才能把健康與正能量帶給病人」。李芳珊提到，醫護人員面對的，往往是病患與家屬人生中最辛苦、最脆弱的時刻，希望大家除了專業照護外，也能感受到彼此都是新竹鄉親、互相陪伴度過難關。

李芳珊坦言，目前護理環境仍相當艱辛，但仍有許多護理師堅守崗位、默默守護病患與家庭，盼社會持續給予支持與鼓勵，「我們一直都與大家同行」。

新竹市義警大隊長周鑫宏率領義警同仁前往新竹台大分院新竹醫院致贈200份蛋糕及面膜。記者黃羿馨／攝影
新竹市義警大隊長周鑫宏率領義警同仁前往新竹台大分院新竹醫院致贈200份蛋糕及面膜。記者黃羿馨／攝影

新竹市義警大隊長周鑫宏率領義警同仁前往新竹台大分院新竹醫院致贈200份蛋糕及面膜。記者黃羿馨／攝影
新竹市義警大隊長周鑫宏率領義警同仁前往新竹台大分院新竹醫院致贈200份蛋糕及面膜。記者黃羿馨／攝影

台大 新竹 醫護人員

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