竹東中興河道水質污染仍具生態潛力 郭遠彰爭中央經費拚翻轉

新竹縣竹東鎮公所日前召開「中興河道景觀再造規畫設計案」期中報告審查會議，由竹東鎮長郭遠彰親自主持，邀集專家學者共同檢視規畫成果，其中該河道的水質仍達汙染等級，然生態調查有記錄到63種植物及14種鳥類，顯示該河道仍具潛力。郭遠彰今年3月向總統賴清德提出經費的請求，並針對水質痛點展開先期規畫，預計將爭取總經費5.5億元，以生態工程分3期分段改善。

竹東鎮公所指出，本案由財團法人清潔生產與永續發展基金會執行，計畫主持人為台大土木工程學系教授何昊哲，團隊成員涵蓋水利、土木、景觀與生態等專業領域，並具備豐富治水與河川整治經驗，曾參與中港大排、老街溪及東大溪等整治案例，期盼借重專業經驗，為中興河道打造兼具生態與生活功能的水岸環境。

郭遠彰表示，中興河道過去曾是竹東重要的生活場域，兩岸柳樹成蔭，居民可划船戲水，承載不少老一輩竹東人的共同記憶，但隨著都市發展與環境變遷，河道逐漸失去原有樣貌，水質污染與異味問題也長期困擾居民。他認為，過去相關計畫多聚焦河岸景觀改善，卻未真正處理核心問題，若不從水體本身改善，單靠外觀營造難以讓河道真正重生。

根據期中報告，規畫團隊針對中山橋至東林橋河段進行水質調查，結果顯示氨氮指標均達河川污染指數嚴重污染等級，中游生化需氧量（BOD）也逼近或超過嚴重污染門檻，顯示水質改善刻不容緩。生態調查部分則記錄到63種植物及14種鳥類，顯示河道仍具一定生態潛力。

郭遠彰指出，未來將以「水」作為整治核心，規劃導入礫間淨化技術改善水質，並結合生態工法與減法設計，逐步改善現有三面光河道環境，增加多孔隙棲地空間，讓更多生物得以棲息，盼未來魚類與更多生態物種重新回到中興河道。

他表示，公所今年將再編列150萬元預算，擴大針對中興河道上下游進行水質採樣與生態調查，建立更完整資料，作為後續分期整治與水質改善策略依據。

郭遠彰說，中興河道復育是他重要施政目標之一，今年3月總統賴清德到竹東參加山歌比賽開幕時，他也當面向中央爭取支持，希望中央協助挹注經費，攜手推動河道整治，讓竹東母親河重現清溪風貌。

郭遠彰今年3月向總統賴清德提出經費的請求，並針對水質痛點展開先期規畫，預計將爭取總經費5.5億元，以生態工程分3期分段改善。圖／竹東鎮公所提供