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竹市醫療、消防安全滿意度突破9成 高虹安：持續傾聽民意

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府日前進行施政滿意度調查，市府說，整體調查結果顯示，民眾對市府整體施政滿意度達 76.4%，展現出「安居科技城」施政方向逐步獲得民眾認同與支持。圖／市府提供
新竹市政府日前進行施政滿意度調查，市府說，整體調查結果顯示，民眾對市府整體施政滿意度達 76.4%，展現出「安居科技城」施政方向逐步獲得民眾認同與支持。圖／市府提供

新竹市政府日前進行施政滿意度調查，市府在推動醫療服務、消防與公共安全、經濟振興及社會福利等四大核心面向表現卓越，其中，醫療服務與消防安全相關政策滿意度更突破9成。市府今表示，整體調查結果顯示，民眾對市府整體施政滿意度達 76.4%，展現出「安居科技城」施政方向逐步獲得民眾認同與支持。

「市民的肯定是市府團隊持續前進的重要動力。」市長高虹安表示，自她上任以來始終秉持「安居科技城」的施政願景，不僅在醫療、消防等基礎安全網投入大量資源，更透過振興消費金與各類津貼，實質減輕民眾生活壓力，期盼讓民眾在竹市安心生活、放心成家。她說，每一項滿意度數據背後，都代表市民對市政建設的期待與感受，市府將持續傾聽民意、精進施政，讓幸福與安全真正落實在市民日常生活中。

市府說，在醫療服務方面，市府推動「健檢365健康列車」，結合市內34家合約醫療院所，提供30歲以上市民定期健康篩檢，並擴大免費大腸癌篩檢及長者健康檢查服務，滿意度高達91.7%。此外，針對學童視力保健推動「EYEGOOD+1護眼亮晶晶」幼童視力篩檢計畫，透過校園巡迴檢查強化預防醫學觀念，也獲得86.6%的市民肯定。

在消防與公共安全方面，市府積極提升消防人員待遇與執勤保障，推動危險職務加給調整，獲90.6%市民支持；同時，新竹市於中央災害防救業務訪評中獲得優異成績，展現市府防災整備與應變能力，滿意度達84.7%。

市府指出，經濟與就業政策部分，市府推動「2026年振興經濟消費金」政策，每人發放5000元消費金，成功帶動地方消費與民生經濟，獲86.5%滿意度；此外，舊城商圈輔導計畫與新竹市購物節，也獲得70.3%市民支持，持續活絡地方商圈與城市經濟。

在社會福利方面，市府自今年4月1日起推動「愛老津貼」，針對符合資格且未領取安老津貼的長者，每年發放1萬元補助，滿意度達78.9%；育兒政策方面，市府自3月起加碼育兒津貼，符合資格家庭每月加發1000元，也獲77.4%肯定，持續減輕年輕家庭育兒負擔。

市府指出，教育政策部分，市府推動孩童持「壯壯卡」兌換鮮乳的「生生喝鮮乳」政策，獲78.2%滿意度；同時，成功爭取117年全國中等學校運動會主辦權，滿意度達74.3%，展現市府持續優化教育與體育環境的決心。

環境保護方面，市府持續推動「汰舊換購電動機車加碼補助」，鼓勵民眾使用低碳運具，滿意度達75.6%；另針對車輛噪音問題，擴大建置「聲音照相」科技執法設備，加強違規取締與噪音管制，獲75.5%市民支持。警政治安方面，市府結合科技應用推動「AI巡防系統」及「識詐2.0執行計畫」，提升防詐與治安效能，整體滿意度達72.9%，持續守護市民財產與人身安全。

交通建設方面，市府持續推動YouBike前30分鐘補助政策，並新增500輛公共自行車及50處站點，獲71.2%滿意度；另針對道路品質，市府積極辦理路面改善工程，滿意度達64.5%，持續提升市民通行安全與交通便利性。在觀光休閒方面，市府透過結合展演、市集與親子活動辦理「2026新竹市兒童遊藝節」，獲72.9%支持；並持續推動跟風玩新竹城市觀光品牌，強化在地旅遊亮點與數位旅遊服務，滿意度達64.9%。

市府表示，感謝民眾對市政長期努力的肯定與支持，市府各項政策推動皆以市民需求為核心。未來除持續精進道路建設、觀光推廣及社會福利政策外，也將全力籌備2028年全國中等學校運動會，穩健推動各項市政建設，持續打造宜居、永續且具城市競爭力的竹市。

市府補充，此次施政滿意度調查於4月23日至26日辦理，共完成1068份有效市話樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

新竹市政府日前進行施政滿意度調查，市府在推動醫療服務、消防與公共安全、經濟振興及社會福利等四大核心面向表現卓越，其中，醫療服務與消防安全相關政策滿意度更突破9成。圖／市府提供
新竹市政府日前進行施政滿意度調查，市府在推動醫療服務、消防與公共安全、經濟振興及社會福利等四大核心面向表現卓越，其中，醫療服務與消防安全相關政策滿意度更突破9成。圖／市府提供

新竹市政府日前進行施政滿意度調查，市府在推動醫療服務、消防與公共安全、經濟振興及社會福利等四大核心面向表現卓越，其中，醫療服務與消防安全相關政策滿意度更突破9成。圖／市府提供
新竹市政府日前進行施政滿意度調查，市府在推動醫療服務、消防與公共安全、經濟振興及社會福利等四大核心面向表現卓越，其中，醫療服務與消防安全相關政策滿意度更突破9成。圖／市府提供

高虹安 新竹

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