快訊

美媒預測川習會對台灣最佳劇本！專家示警：需提防川普1習慣

王乃伃爆是王瑞德女兒？身世謠言瘋傳 他二度澄清：此生只有二個孩子

精舍女會計遭虐死命案 王薀重判12年、藝人李威夫婦輕判均緩刑5年

聽新聞
0:00 / 0:00

毛小孩數量超過14歲以下小孩 鍾東錦指示研議動防所擴編

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天指示團隊研議動物保護防疫所擴編，增加人力、改善環境，所長職務從9職等提升至10職等。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天指示團隊研議動物保護防疫所擴編，增加人力、改善環境，所長職務從9職等提升至10職等。記者范榮達／攝影

苗栗縣動保事件半年來連環爆，縣長鍾東錦有感，今天引用賴清德總統今年揭露毛小孩數量，已經超越14歲以下小孩，指示團隊研議動物保護防疫所擴編，增加人力、改善環境，所長職務從9職等提升至10職等。

苗栗縣去年底爆發公館鄉「人人犬舍」涉違法繁殖、超養及剪除聲帶事件後，接連發生西湖鄉一家網紅餐廳犬隻不當對待案，及三義鄉今年5月7日犬隻中箭，造成1死1傷案，縣務會議今天討論，受傷犬隻胸前的箭已手術移除，連日來治療，已經可以互動，恢復正常飲食。

鍾東錦說，賴總統今年出席「信賴旺旺喵喵嘉年華」，致詞時提及毛小孩逾340萬隻，超過台灣14歲以下的孩子，且動保議題備受社會矚目，有必要升格擴大動防所編制，地政處盤點動防所周邊土地，有沒有適合的公有或閒置土地，提供更大的收容空間環境。

此外，農業處、人事處研議，增加動防所的人力，尤其是強化稽查部分，減少動保事件，動防所長從9職等，調升到10職，更具職務權責，另，歡迎民間動保團體共襄盛舉，一起為動保盡心力。

據了解，動防所現有人力35人，其中，18名正式人員，去年底人人犬舍事件爆發後，原所長遭降等拔官處分，除了動保事件，今年初台中市禽流感雞隻，還大量丟置到縣內，人少工作業務量繁重，去年6月增設獸醫不開業獎金，有稍微疏緩人力作用。

鍾東錦 毛小孩 苗栗縣

延伸閱讀

苗縣三義毛孩遭弓箭射傷 警成立專案小組偵辦

台鐵事故頻傳預算遭凍5千萬 董座鄭光遠：異常事件主管連帶罰

年損36億！遊蕩犬5年釀42死1.4萬傷 民團籲凍結動保預算

高雄表揚40美力媽媽 陳其邁：年底達標區區有公托

相關新聞

竹東中興河道水質污染仍具生態潛力 郭遠彰爭中央經費拚翻轉

新竹縣竹東鎮公所日前召開「中興河道景觀再造規畫設計案」期中報告審查會議，由竹東鎮長郭遠彰親自主持，邀集專家學者共同檢視規畫成果，其中該河道的水質仍達汙染等級，然生態調查有記錄到63種植物及14種鳥類，顯示該河道仍具潛力。郭遠彰今年3月向總統賴清德提出經費的請求，並針對水質痛點展開先期規畫，預計將爭取總經費5.5億元，以生態工程分3期分段改善。

竹市醫療、消防安全滿意度突破9成 高虹安：持續傾聽民意

新竹市政府日前進行施政滿意度調查，市府在推動醫療服務、消防與公共安全、經濟振興及社會福利等四大核心面向表現卓越，其中，醫療服務與消防安全相關政策滿意度更突破9成。市府今表示，整體調查結果顯示，民眾對市府整體施政滿意度達 76.4%，展現出「安居科技城」施政方向逐步獲得民眾認同與支持。

毛小孩數量超過14歲以下小孩 鍾東錦指示研議動防所擴編

苗栗縣動保事件半年來連環爆，縣長鍾東錦有感，今天引用賴清德總統今年揭露毛小孩數量，已經超越14歲以下小孩，指示團隊研議動物保護防疫所擴編，增加人力、改善環境，所長職務從9職等提升至10職等。

土方去化 桃園研議設最終處理場可行性

「營建剩餘土石方全流向管理」新制今年元旦上路，桃園有民代昨指，新制衝擊下合法去化量能不足，區公所反映連挖水溝等小型工程都因廠商不敢接而停擺。市府都發局回應，目前未有公共工程因土方問題延宕，但市府已編列預算，研究桃園設置最終處理場的可行性。

土方新制衝擊？桃議員：地方工程停擺、挖水溝都沒人敢承接

「營建剩餘土石方全流向管理」新制今年元旦上路，桃園民代今直指，新制衝擊下合法去化量能與運能明顯不足，區公所甚至反映連挖水溝等小型工程都因廠商不敢承接而全面停擺。市府都發局回應，目前公共工程已有媒合機制，針對小型工程受衝擊的部分，市府也編列預算進行為期1年的研究，尋找桃園設置最終處理場的可能性，並朝向剩餘土石方再利用方向努力。

啟動AI陪伴失智照護新模式！失智數位服務將導入苑裡各社區

為因應大量失智老人照護需求，苗栗縣苑裡鎮西平里社區關懷據點今天上午舉辦「啟動AI陪伴失智照護新模式」剪綵儀式，這也是全台首場數位服務導入照護試點，未來將串聯苑裡在地資源與照護支持，打造結合預防、支持與照護的整合服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。