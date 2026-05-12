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毛小孩數量超過14歲以下小孩 鍾東錦指示研議動防所擴編
苗栗縣動保事件半年來連環爆，縣長鍾東錦有感，今天引用賴清德總統今年揭露毛小孩數量，已經超越14歲以下小孩，指示團隊研議動物保護防疫所擴編，增加人力、改善環境，所長職務從9職等提升至10職等。
苗栗縣去年底爆發公館鄉「人人犬舍」涉違法繁殖、超養及剪除聲帶事件後，接連發生西湖鄉一家網紅餐廳犬隻不當對待案，及三義鄉今年5月7日犬隻中箭，造成1死1傷案，縣務會議今天討論，受傷犬隻胸前的箭已手術移除，連日來治療，已經可以互動，恢復正常飲食。
鍾東錦說，賴總統今年出席「信賴旺旺喵喵嘉年華」，致詞時提及毛小孩逾340萬隻，超過台灣14歲以下的孩子，且動保議題備受社會矚目，有必要升格擴大動防所編制，地政處盤點動防所周邊土地，有沒有適合的公有或閒置土地，提供更大的收容空間環境。
此外，農業處、人事處研議，增加動防所的人力，尤其是強化稽查部分，減少動保事件，動防所長從9職等，調升到10職，更具職務權責，另，歡迎民間動保團體共襄盛舉，一起為動保盡心力。
據了解，動防所現有人力35人，其中，18名正式人員，去年底人人犬舍事件爆發後，原所長遭降等拔官處分，除了動保事件，今年初台中市禽流感雞隻，還大量丟置到縣內，人少工作業務量繁重，去年6月增設獸醫不開業獎金，有稍微疏緩人力作用。
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