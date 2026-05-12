土方去化 桃園研議設最終處理場可行性

「營建剩餘土石方全流向管理」新制今年元旦上路，桃園有民代昨指，新制衝擊下合法去化量能不足，區公所反映連挖水溝等小型工程都因廠商不敢接而停擺。市府都發局回應，目前未有公共工程因土方問題延宕，但市府已編列預算，研究桃園設置最終處理場的可行性。

議員孫韻璇昨在議會質詢表示，新制上路後土方處理價格明顯上漲，公共工程與私人工程出現流向排擠效應，影響範圍已擴及水溝開挖、管線修繕等民生基礎工程；小營造廠商要單獨處理小量土方，成本占工程比例過高，因此不願承接相關工程，問題已從環境管理議題演變為民生問題。

孫韻璇說，市府雖提出簡化申報、異地暫置、引導土方進台北港與航空城等措施，但屬短期止血，建議市府盤點長期最終去化場域，建立土方供需媒合平台，否則再多臨時措施都是治標不治本。

都發局長江南志回應，新制上路初期公共工程因更換聯單產生約三日至一周的文書作業期，但行政問題已排除，目前公共工程可透過土方交換機制媒合至航空城、台北港等處收容。價格方面，初期因全國符合ＧＰＳ核可車輛不足，運費一度漲至兩倍以上，現已回穩，土資場平均處理價格較往年漲幅約兩成，市府將持續監測。

都發局指出，針對小型管線工程，中央裁示「二段式辦理」，由管線工地將零星出土送至大工區，再統一運送至收容場所。市府上月發包長期去化可行性研究，評估填海造陸、低窪地回填、大型開發工程收土整地及土資場轉型加工等方向，預計今年底有初步成果。