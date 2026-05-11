網路、電話不通 …台中沙鹿翻車撞三車再撞電信箱 中華電信搶修

台中市沙鹿區昨晚發生翻車車禍，男駕駛受困車內，消防隊員破壞前擋風玻璃救出，路旁停放3輛轎車受波及，中華電信電箱也被撞毀，附近商家抱怨到今天為止網路和電話仍不通，影響生意；中華電信表示，還在搶修電信設備，預計今晚搶修完成。

清水警分局表示，駕駛經酒測後無酒駕，經警方現場觀察及蒐證後也排除毒駕嫌疑，警方呼籲用路人，駕駛車輛應保持良好精神及專注力，勿分心及疲勞駕駛，以確保自身及其他用路人安全。

台中市消防局昨晚8時41分獲報，沙鹿區沙田路車禍救護案件，據報現場有發生車禍，立即派遣沙鹿分隊，出動救護車1輛、消防人員2名前往救護。

消防隊員到場回報現場為轎車車禍翻覆，需要消防車支援，立即加派沙鹿及梧棲分隊，出動消防車4輛、消防人員7名，由沙鹿分隊小隊長鍾志杰帶隊前往。車輛翻覆受損嚴重，消防隊員使用軍刀鋸破壞前擋風玻璃後，協助將傷患脫困，後續交由救護人員檢傷。約29歲男傷者肢體外傷、意識清楚，給予急救處置後，送往光田醫院向上院區急救，後續交由員警處理。