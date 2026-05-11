快訊

獨／玉女歌手欠債1億苦熬17年 65歲轉行當導遊還清債務…現況曝光！

滯留鋒面明來襲 這2天全台降雨最劇烈、各地高溫略降

聽新聞
0:00 / 0:00

網路、電話不通 …台中沙鹿翻車撞三車再撞電信箱 中華電信搶修

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市沙鹿區沙田路昨晚發生車禍，車輛翻覆。圖／台中市消防局提供
台中市沙鹿區沙田路昨晚發生車禍，車輛翻覆。圖／台中市消防局提供

台中市沙鹿區昨晚發生翻車車禍，男駕駛受困車內，消防隊員破壞前擋風玻璃救出，路旁停放3輛轎車受波及，中華電信電箱也被撞毀，附近商家抱怨到今天為止網路和電話仍不通，影響生意；中華電信表示，還在搶修電信設備，預計今晚搶修完成。

清水警分局表示，駕駛經酒測後無酒駕，經警方現場觀察及蒐證後也排除毒駕嫌疑，警方呼籲用路人，駕駛車輛應保持良好精神及專注力，勿分心及疲勞駕駛，以確保自身及其他用路人安全。

台中市消防局昨晚8時41分獲報，沙鹿區沙田路車禍救護案件，據報現場有發生車禍，立即派遣沙鹿分隊，出動救護車1輛、消防人員2名前往救護。

消防隊員到場回報現場為轎車車禍翻覆，需要消防車支援，立即加派沙鹿及梧棲分隊，出動消防車4輛、消防人員7名，由沙鹿分隊小隊長鍾志杰帶隊前往。車輛翻覆受損嚴重，消防隊員使用軍刀鋸破壞前擋風玻璃後，協助將傷患脫困，後續交由救護人員檢傷。約29歲男傷者肢體外傷、意識清楚，給予急救處置後，送往光田醫院向上院區急救，後續交由員警處理。

台中市 車禍 中華電信

延伸閱讀

救人變害命？豐田意外側翻 路人誤將車輛推落溝渠 司機當場死亡

影／騎機車與腳踏車擦撞倒地又被轎車撞上 台中49歲男喪命

宜蘭賓士男載妻毒駕闖紅燈狂飆撞死女老師 檢今起訴最重判10年

恐怖！婚禮攝影師拍新娘出門退到馬路中心 遭轎車高速撞飛慘死

相關新聞

網路、電話不通 …台中沙鹿翻車撞三車再撞電信箱 中華電信搶修

台中市沙鹿區昨晚發生翻車車禍，男駕駛受困車內，消防隊員破壞前擋風玻璃救出，路旁停放3輛轎車受波及，中華電信電箱也被撞毀，附近商家抱怨到今天為止網路和電話仍不通，影響生意；中華電信表示，還在搶修電信設備，預計今晚搶修完成。

土方新制衝擊？桃議員：地方工程停擺、挖水溝都沒人敢承接

「營建剩餘土石方全流向管理」新制今年元旦上路，桃園民代今直指，新制衝擊下合法去化量能與運能明顯不足，區公所甚至反映連挖水溝等小型工程都因廠商不敢承接而全面停擺。市府都發局回應，目前公共工程已有媒合機制，針對小型工程受衝擊的部分，市府也編列預算進行為期1年的研究，尋找桃園設置最終處理場的可能性，並朝向剩餘土石方再利用方向努力。

啟動AI陪伴失智照護新模式！全台數位服務導入苑裡西平社區試點

為因應大量失智老人照護需求，苗栗縣苑裡鎮西平里社區關懷據點今天上午舉辦「啟動AI陪伴失智照護新模式」剪綵儀式，這也是全台首場數位服務導入照護試點，未來將串聯苑裡在地資源與照護支持，打造結合預防、支持與照護的整合服務。

觀光酒廠打造苗栗品牌亮點 縣長鍾東錦日本輕井澤取經

苗栗縣政府計畫在國道3號苑裡交流道旁建設觀光酒廠、冷鏈物流中心，縣長鍾東錦特別率團到日本輕井澤威士忌酒廠取經，期盼結合茶葉等元素，BOT打造苗栗品牌亮點，成為海線觀光廊帶門面。

星期評論／莫讓補貼落差 成偏鄉交通斷鏈幫凶

公車駕駛人力荒已非新聞，各縣市近年透過加薪、補助業者合理營運成本等方式試圖留才，但眼前更應警惕的是制度失衡導致「人力洗牌」。客運駕駛正加速轉往待遇較佳、補助多的市區公車，這場人力重分配的代價，最終將由最仰賴公路客運、且幾乎沒有替代交通選項的偏鄉居民承擔。

桃市營養午餐加碼 多用本地食材

桃園市曾領先六都，推出國中小免費營養午餐，不過民代質疑目前每餐僅補助五十一元淪為倒數，衍生品質等問題，建議市府採「部分補助、家長部分負擔」模式，以提升餐食品質。市長張善政回應，這非軍備競賽，而是隨物價滾動調整，今年九月開學前會再調高每餐預算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。