竹市逾7萬長輩健保補助每月最高826元 擬年底前上路

公車駕駛人力荒已非新聞，各縣市近年透過加薪、補助業者合理營運成本等方式試圖留才，但眼前更應警惕的是制度失衡導致「人力洗牌」。客運駕駛正加速轉往待遇較佳、補助多的市區公車，這場人力重分配的代價，最終將由最仰賴公路客運、且幾乎沒有替代交通選項的偏鄉居民承擔。

2026-05-11 00:08