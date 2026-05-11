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竹市逾7萬長輩健保補助每月最高826元 擬年底前上路
新竹市政府表示，凡設籍新竹市滿65歲長者、滿55歲原住民，將可獲得每人每月最高新台幣826元健保費自付額補助，預計今年底前可正式上路，估逾7萬長輩受益。
竹市府今天發布新聞稿表示，市府規劃「老人全民健康保險自付保險費補助計畫」，朝「免申請、不排富」方向辦理，上個月已函報衛生福利部中央健康保險署，後續將依法編列並提送竹市議會追加預算。
竹市府指出，自付健保費的補助對象為設籍竹市年滿65歲以上長輩，以及年滿55歲以上原住民，且未獲政府機關健保費自付額全額補助者，每人每月最高可獲得826元補助，預計竹市有7萬餘名長輩受益。
竹市府表示，現階段規劃由市府與戶政系統進行資料比對，將符合資格名單送交中央辦理，符合資格長輩無須提出申請即可享有補助，相關作業細節將另行公告，希望透過健保費補助政策，減輕長輩負擔。
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