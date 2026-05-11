啟動AI陪伴失智照護新模式！全台數位服務導入苑裡西平社區試點

為因應大量失智老人照護需求，苗栗縣苑裡鎮西平里社區關懷據點今天上午舉辦「啟動AI陪伴失智照護新模式」剪綵儀式，這也是全台首場數位服務導入照護試點，未來將串聯苑裡在地資源與照護支持，打造結合預防、支持與照護的整合服務。

台灣於2005年底邁入超高齡社會，失智族群更是日益攀升，由張榮發慈善基金會、數位人道協會、吉樂健康資訊科技公司（WaCare）發起的「AI陪伴失智照護新模式」，首先選定苑裡西平社區做為推廣試點，並結合苑裡李綜合醫院、苑裡鎮公所等在地資源，共同推動數位服務導入照護據點。

苑裡鎮長劉育育指出，目前全鎮人口約4萬3千人，65歲以上長者已超過21％，進入超高齡社會階段，

WaCare團隊將AI與數據化資訊整合於APP，並實際支援在地長者、照顧者及地方關懷據點；目前鎮內共有18個關懷據點參與合作，針對關懷據點幹部做培訓，使其能運用APP及數位資源協助偏鄉地區的健康管理及衛教推廣。

透過APP，照顧者及長者可記錄每日血壓等健康資訊，並與鎮公所合作設置安心血壓站，教導正確量測方法及數據分析，提升對自身健康狀況的掌握。APP內也設有健康與認知促進課程，年輕照顧者可透過課程瞭解專業醫療人員的觀念，有助於及早察覺長輩失智等健康問題並進行預防或治療。

本身也是失智老人照顧者的WaCare創辦人潘人豪，他是推動這項「AI陪伴失智照護」技術舵手，曾在照顧失智母親過程中，深刻感受到資訊分散與決策困難的壓力，因此投入打造WaCare這樣的數位平台，希望透過科技幫助照顧者，能更快速找到照護方向。

潘人豪指出，照顧失智長者工作壓力極大，不僅因長輩個性與行為改變，也因末期症狀，如拒絕進食讓照護困難度提高，照顧者常感無助與疲憊，尤其需同時面對職場及家庭的照護責任。他進一步說明，此次與台大職能治療系王慧芬老師合作，設計可於居家與社區據點使用的線上認知訓練課程，希望藉由這些數位資源協助延緩長輩失智現象並提供長期支持。

今天活動現場也邀請專業職能治療師帶領與會長者，一起做認知訓練體驗，讓長者實際瞭解相關課程內容與訓練方式；短短15分鐘課程，現場歡樂聲不斷，充分展現數位認知訓練落地執行的效果。

潘人豪也分享自己在照顧失智家人過程中，需同時面對職場及家庭的照護責任，常感無助與疲憊。記者吳傑沐／攝影

張榮發慈善基金會、數位人道協會、吉樂健康資訊科技公司（WaCare）發起的「AI陪伴失智照護新模式」，首先選定苑裡西平社區做為推廣試點。記者吳傑沐／攝影