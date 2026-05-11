觀光酒廠打造苗栗品牌亮點 縣長鍾東錦日本輕井澤取經

苗栗縣政府計畫在國道3號苑裡交流道旁建設觀光酒廠、冷鏈物流中心，縣長鍾東錦特別率團到日本輕井澤威士忌酒廠取經，期盼結合茶葉等元素，BOT打造苗栗品牌亮點，成為海線觀光廊帶門面。

縣府利用國道3號苑裡交流道旁1.2公頃國有財產署土地，規畫建設觀光酒廠、冷鏈物流中心，其中，觀光酒廠部分，縣府將動支4824萬餘元價購取得，財政部補助342萬元，委託辦理BOT可行性評估中；冷鏈物流中心土地8200平方公尺，縣府3700多萬元取得，預計今年7月BTO招商。

鍾東錦、縣議會議長李文斌等人率團隊5月7日至今天到日本長野縣交流參訪，安排輕井澤威士忌酒廠，作為國3苑裡交流道觀光酒廠案重要參考，縣府指出，輕井澤威士忌曾被譽為日本傳奇威士忌之一，2015年更曾於英國拍賣市場創下單瓶30萬英鎊高價，展現其國際品牌價值，舊輕井澤蒸餾所2000年停止生產，最後弟子中里美行擔任新酒廠工廠長，承襲師傅內堀先生的技術與精神，延續輕井澤威士忌風味，至今仍深受全球威士忌愛好者推崇。

鍾東錦說，輕井澤酒廠不僅重視釀造品質，更成功將品牌故事、職人文化，與高端觀光體驗結合，包括規畫樽桶主人制度、會員專屬等，打造深具文化價值與收藏意義的觀光模式，值得苗栗借鏡學習。

縣府文化觀光局長林彥甫說，苗栗擁有良好的自然環境、山林水質，及深厚客庄文化，近年積極推動特色農產與觀光產業升級，未來推動在地酒莊，或蒸餾產業發展，期盼能結合苗栗茶葉、水果及慢城旅遊等元素，打造兼具地方特色與國際觀光潛力的品牌。

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苗栗縣政府計畫在國道3號苑裡交流道旁建設觀光酒廠，縣長鍾東錦率團到日本輕井澤威士忌酒廠取經，期盼打造苗栗品牌亮點。圖／苗栗縣政府提供