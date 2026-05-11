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桃市營養午餐加碼 多用本地食材

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園實施國中小免費營養午餐3年多，市府表示下學年度將再增加費補助，甚至結合桃園在地知名餐飲品牌（示意圖）。圖／聯合報系資料照片
桃園實施國中小免費營養午餐3年多，市府表示下學年度將再增加費補助，甚至結合桃園在地知名餐飲品牌（示意圖）。圖／聯合報系資料照片

桃園市曾領先六都，推出國中小免費營養午餐，不過民代質疑目前每餐僅補助五十一元淪為倒數，衍生品質等問題，建議市府採「部分補助、家長部分負擔」模式，以提升餐食品質。市長張善政回應，這非軍備競賽，而是隨物價滾動調整，今年九月開學前會再調高每餐預算。

據了解，市府因應基本工資調漲、物流及食材成本攀升，已預擬新一波調升方案，官員透露，下學年度將推動免費營養午餐政策上路以來幅度最大的「有感升級」，方向不只是增加補助，而是讓孩子吃得更好、更健康，規畫包括提升肉類與蛋白質供應、導入「幸福餐」概念，每周一次「雙主菜」，也將結合桃園在地知名餐飲品牌，相關合作模式正在整合中，不久後就會宣布。

桃園推動免費營養午餐邁入第三年，各縣市紛紛跟進加碼，議員張曉昀表示，據教育部統計，六都每餐價格，台北市七十五元、新北市五十六元、台中市五十一元、台南市五十三元、高雄市五十七元，桃園市在六都已不再領先，僅勝過宜蘭、雲林、南投、澎湖等補助五十元的縣市。

張曉昀質疑，餐費受限會衍生品質問題，如四菜變三菜、有水果變沒水果、國產肉變進口肉、廚餘量增加，部分學生也因免費而不珍惜午餐，其實低收入戶本來就免費，對其他家庭而言一年也僅省約一萬元，市府該思考的是提升餐食品質，且桃園還有許多基礎設施需要經費，不必為面子與其他縣市軍備競賽。

「這並非軍備競賽，而是隨物價滾動調整。」張善政回應，吃飯的錢本就應隨物價調整，各縣市跟進加碼也是為了因應物價，桃園運用大量在地食材，不僅價格不高、品質也好，讓餐費不必太高就能維持品質。

營養午餐 蛋白質 張善政

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