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桃園風管處規劃拉拉山生態之旅 展現暗空遊程潛力

中央社／ 桃園10日電
桃園市政府風景區管理處10日表示，市府配合母親節於拉拉山遊客中心及巴陵古道辦理系列活動，讓外界看見拉拉山推動暗空勝地認證及發展永續遊程的潛力。圖／台灣暗空協會提供（中央社）
桃園市政府風景區管理處10日表示，市府配合母親節於拉拉山遊客中心及巴陵古道辦理系列活動，讓外界看見拉拉山推動暗空勝地認證及發展永續遊程的潛力。圖／台灣暗空協會提供（中央社）

桃園市風管處今天表示，市府配合母親節拉拉山遊客中心及巴陵古道辦理系列活動，除引領民眾認識山林景觀生態之美，也讓外界看見拉拉山推動暗空勝地認證及發展永續遊程潛力。

桃園市政府風景管理處表示，「拉拉山母親節暗空生態體驗之旅」規劃3場活動共吸引近90人參與，帶著民眾認識拉拉山兼具自然景觀、生態教育與夜間環境價值的發展條件。未來若持續累積活動經驗與社會認識，將有助推進拉拉山暗空勝地認證，並發展出兼具地方特色與永續理念的山林遊程。

桃園市政府風景管理處近年持續重視拉拉山在地發展，並認同暗空理念所強調的自然保育、友善照明與永續旅遊價值。

協辦活動的台灣暗空協會會長林正修告訴中央社記者，活動選擇巴陵石竹作為主角，除具鮮明在地特色，也因其生長於中低海拔岩壁間，擁有不畏風雨、堅韌生長的特性。透過巴陵石竹作為母親節意象，讓地方植物成為節慶情感與土地連結的重要媒介。

參與活動的民眾說，這次帶著家人上山度過一個不同的母親節，不僅在拉拉山遊客中心體驗盆花手作，進一步認識巴陵石竹與拉拉山之間的關聯，隨著活動進行，才知道拉拉山正朝向暗空勝地認證方向推進，也對當地未來發展有更深一層的理解。

桃園市政府風景區管理處10日表示，「拉拉山母親節暗空生態體驗之旅」規劃3場活動，引領民眾串聯白天到夜晚的山林星空體驗，包括透過手組盆花，引導民眾觸碰泥土、感受植物生命力。圖／台灣暗空協會提供（中央社）
桃園市政府風景區管理處10日表示，「拉拉山母親節暗空生態體驗之旅」規劃3場活動，引領民眾串聯白天到夜晚的山林星空體驗，包括透過手組盆花，引導民眾觸碰泥土、感受植物生命力。圖／台灣暗空協會提供（中央社）

母親節 拉拉山 桃園

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