高鐵苗栗站運量只會多不會少 陳超明爭取離峰2小時3班次

陽明交大苗栗校區、台灣美光記憶體股份有限公司進駐銅鑼科學園區等助攻，立委陳超明認為高鐵苗栗站搭乘需求只會多不會少，爭取離峰時間從每小時1班，增加到2小時3班，方便鄉親及鄰近縣市搭乘。

台灣高鐵苗栗站目前停靠班次均為「站站停」，平常1小時1班車，縣政府5月6日在北台8縣市區域發展推動委員會副首長會議提案，建議部分列車採「跳蛙式」停靠主要節點站，例如台北、板橋、苗栗、左營跳蛙式停靠，增加班次並縮短整體行程時間，引起熱烈討論，陳超明再爭取離峰2小時3班停靠。

陳超明說，往例台灣高鐵於7月宣布增班訊息，苗栗站停靠車次確實有增加必要，苗栗站進出站人次2023年已突破100萬人次，並且呈現穩定成長，加上觀光旅遊、瘋媽祖熱潮加持，每個月人次穩定10萬以上。

高鐵苗栗站周邊的陽明交大苗栗校區規畫當中，行政院視為台灣高科技發展的重要引擎，桃竹苗大矽谷計畫將能創造14萬的就業機會，台灣美光進駐銅科區，可見的未來搭乘需求只會多不會少。

他曾高鐵苗栗站月台遇到來自台中市后里區的鄉親，因為車程緣故，選擇搭台鐵到苗栗站搭車北上，沒有選擇台中站，苗栗站離峰2小時3班次，及跳蛙式停靠增班，周邊縣市有需求的鄉親都能利用搭北受惠，進一步促進地方觀光旅遊。