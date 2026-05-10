快訊

伊朗秘密補給線曝光！靠1處「地緣黑洞」接收俄國軍火續命

iPhone沒空間了？他曝手機減肥100GB妙招 過來人提醒：LINE別這樣做

NBA／跌破眼鏡？柯爾和勇士再續約兩年 邁入第13個執教賽季

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵苗栗站運量只會多不會少 陳超明爭取離峰2小時3班次

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
立委陳超明爭取高鐵苗栗站離峰時間從每小時1班，增加到2小時3班，方便鄉親及鄰近縣市搭乘。本報資料照片
立委陳超明爭取高鐵苗栗站離峰時間從每小時1班，增加到2小時3班，方便鄉親及鄰近縣市搭乘。本報資料照片

陽明交大苗栗校區、台灣美光記憶體股份有限公司進駐銅鑼科學園區等助攻，立委陳超明認為高鐵苗栗站搭乘需求只會多不會少，爭取離峰時間從每小時1班，增加到2小時3班，方便鄉親及鄰近縣市搭乘。

台灣高鐵苗栗站目前停靠班次均為「站站停」，平常1小時1班車，縣政府5月6日在北台8縣市區域發展推動委員會副首長會議提案，建議部分列車採「跳蛙式」停靠主要節點站，例如台北、板橋、苗栗、左營跳蛙式停靠，增加班次並縮短整體行程時間，引起熱烈討論，陳超明再爭取離峰2小時3班停靠。

陳超明說，往例台灣高鐵於7月宣布增班訊息，苗栗站停靠車次確實有增加必要，苗栗站進出站人次2023年已突破100萬人次，並且呈現穩定成長，加上觀光旅遊、瘋媽祖熱潮加持，每個月人次穩定10萬以上。

高鐵苗栗站周邊的陽明交大苗栗校區規畫當中，行政院視為台灣高科技發展的重要引擎，桃竹苗大矽谷計畫將能創造14萬的就業機會，台灣美光進駐銅科區，可見的未來搭乘需求只會多不會少。

他曾高鐵苗栗站月台遇到來自台中市后里區的鄉親，因為車程緣故，選擇搭台鐵到苗栗站搭車北上，沒有選擇台中站，苗栗站離峰2小時3班次，及跳蛙式停靠增班，周邊縣市有需求的鄉親都能利用搭北受惠，進一步促進地方觀光旅遊。

陳超明 苗栗 高鐵

延伸閱讀

百里侯爭霸／小校存廢 鍾東錦：小孩不能孤零零長大

靜宜大學生涉高鐵無線電盜接案 校方關注

上車3秒反悔拒載還收110元！她轟桃園計程車離譜 網怒：根本敲詐

航空復甦加速1／我國際線空運量今年衝高 挑戰6,200萬人次

相關新聞

水保、建照申請卡關 桃納管146家露營場 僅8家合法

近年露營風氣仍盛，但露營場合法化緩慢，桃園市政府三年前雖展開輔導，但民代發現一四六件露營場納管案，僅八家完成合法登記，問題出在水保、建照申請卡關，且費用龐大加劇原民負擔，不利原鄉發展。市長張善政應允跨局處協助，由秘書長開專案會議處理。

廣角鏡／苗栗造橋鄉 200公尺南瓜隧道超吸睛

苗栗縣造橋鄉著名的南瓜節昨在「牛奶的故鄉」登場，場內各式各樣的觀賞、食用南瓜爭奇鬥豔，還有兩百公尺長的南瓜隧道及大南瓜展區，吸引大批遊客觀賞取景、採購南瓜。造橋鄉農會強調，南瓜隧道的瓜果美景可維持約一個月，歡迎遊客來賞玩。

中壢文創夜市6月將開幕？ 桃園經發局指「尚未核准」仍在審查階段

位於桃園市中壢區普忠路附近的空地，近日傳出有新夜市將要在6月開始營運。對於中壢文創夜市傳將營運，桃園市經發局表示，業者有提送申請計畫書，市府有初步審查，但業者所提出的周邊交通規畫不盡完善，已將計畫書退回，請業者提出修正調整，目前尚未核准。

影／封館近3年 苗栗公館鄉立游泳池添設備今重啟

苗栗縣公館鄉立游泳池在「停擺」近三年後，今天在母親節前夕喜獲新生，鄉公所在完成首期修繕工程後今天重新開幕，場內還增設了「熱泵溫水設備」，一年四季都能提供舒適水溫，讓喜歡游泳的鄉親在日間隨時可就近前往，也讓仁愛國小學童可就近接受泳訓課程。上午鄉立游泳池重新開放，免費讓鄉親進場體驗，鄉長何在鑫贈送大家泳帽、蛙鏡，還安排「水中尋寶」等趣味遊戲，讓民眾感受到舊泳池的華麗轉身。

影／苗栗造橋南瓜季爭奇鬥豔 200公尺隧道成最佳打卡點

苗栗縣造橋鄉著名的南瓜節今天在「牛奶的故鄉」登場，一連兩天推出展售活動及表演節目，場內各式各樣的觀賞、食用南瓜爭奇鬥豔，還有掛滿瓜果的「南瓜隧道」及大南瓜展區，吸引大批遊客來觀賞取景、採購南瓜，造橋農會強調隧道的瓜果美景可維持約一個月，歡迎遊客來賞玩。

竹市51家列管排放源全完成碳盤查 高虹安：落實優良碳管理

為因應全球氣候變遷挑戰，推動城市淨零轉型，新竹市政府持續協助轄內企業落實碳管理。環保局表示，竹市依「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」，應辦理溫室氣體排放量盤查登錄的排放源共計51家，其中製造業48家、服務業3家，已全數於今年4月30日前完成去年度溫室氣體排放量盤查登錄作業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。