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水保、建照申請卡關 桃納管146家露營場 僅8家合法

聯合報／ 記者張裕珍／桃園報導
桃園市輔導露營場合法化腳步仍緩慢。圖／桃市府觀旅局提供
桃園市輔導露營場合法化腳步仍緩慢。圖／桃市府觀旅局提供

近年露營風氣仍盛，但露營場合法化緩慢，桃園市政府三年前雖展開輔導，但民代發現一四六件露營場納管案，僅八家完成合法登記，問題出在水保、建照申請卡關，且費用龐大加劇原民負擔，不利原鄉發展。市長張善政應允跨局處協助，由秘書長開專案會議處理。

市議員簡志偉說，儘管桃園二○二四年輔導全台首家既有農牧用地合法露營場「Kiwi Camping 休閒露營區」，但三年下來，市府整體輔導成效不如預期，僅八家完成合法登記。另據統計，全桃園市合法露營場也僅十七家，占比仍低。

簡志偉說，露營場業者紛紛陳情，以水保計畫、建照申請兩大關最難突破，有業者粗估要花上百萬元，但營地每帳不過收千元，負擔沉重。他建議針對原民地區露營場應準用民宿管理辦法，以建築結構安全鑑定證明取代建照，並參考其他縣市水保規範，若對地表低擾動可免設置滯洪池。

都發局長江南志說，復興區雖適用偏遠地區簡化建築管理流程，但露營場推動關鍵在於土地利用適法性問題，未來將透過國土計畫等制度，協助露營場合法化。水務局長劉振宇也說，露營場是否需要施設滯洪池，將與都發局研議設施認定標準。

主管露營場業務的觀旅局長陳靜芳說，復興區有九十五家提出合法化申請，其中六十八家通過第一階段土地同意許可，坦言進入第二階段確實面臨水保、廢汙水及建照等法令限制。市長相當重視，已責成秘書長召集跨局處專案會議。

簡志偉強調，復興區擁有豐富山林資源，適合發展低度開發、生態友善的露營產業，不僅能帶動青年返鄉，也有助農特產品銷售與觀光發展，他要求市府與民間共同舉辦露營場輔導成效檢討與未來展望座談會。觀旅局回應，將定期舉行說明會，並提供線上與定點駐點服務。

露營 簡志偉 張善政

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