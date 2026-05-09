「媽媽桃」香甜上市！桃市府5月假日巡迴展售 網購也行

五月是盛產「媽媽桃」的季節，桃園市政府今天趁著母親節前夕舉行「媽媽樂桃桃粉紅市集宣傳活動」。市長張善政說，市府農業局本周起連續四個周末（每逢星期六、日）於桃園區、中壢區等地百貨商圈及人潮聚集處快閃展售，歡迎民眾以行動支持桃園優質農產。

又稱「五月桃」的媽媽桃是復興區拉拉山地區最具代表性的季節農產之一，每年5月進入最佳賞味期，果肉細緻、香甜多汁，也是母親節送禮的熱門選擇。

桃市府農業局指出，為讓桃園各區民眾就近選購來自原鄉的鮮甜美味，市府規畫5月行銷推廣活動，自5月9日、10日於台茂購物中心揭開序幕，接續於5月16日、17日進駐統領百貨，5月23日、24日於環球購物中心A19登場，並於5月30日、31日於中壢SOGO接力展售，各場次皆自上午11時起開放販售至售完為止；另自5月11日起也將於市府府前廣場展售，歡迎民眾把握產季前往各展售據點選購。

張善政說，市府長期與復興區農會合作，推動品質管理與產銷輔導，從產地到消費端層層把關；媽媽桃品質優良、香甜多汁，因產期僅約一個月且廣受消費者喜愛，常創下秒殺完售佳績，提醒民眾密切留意「媽媽桃胖卡車」動態，及早前往選購也藉此向辛苦付出的媽媽與女性朋友表達感謝。

除了實體展售店，民眾也可透過復興區農會或「桃園好農」網路訂購，更多資訊可至「媽媽桃 Mama Peach」臉書粉絲專頁查詢。

農業局指出，媽媽桃產季結束後，緊接著還有備受期待的拉拉山水蜜桃接力上市，誠摯邀請全國民眾把握產季，共享桃園在地農產的甜蜜滋味，也歡迎上山享受復興風光。

五月是盛產「媽媽桃」的季節，桃園市長張善政今天島台茂購物中心出席「媽媽樂桃桃粉紅市集宣傳活動」。圖／桃市府提供