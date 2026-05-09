中壢文創夜市6月將開幕？桃園經發局：「尚未核准」仍在審查階段

位於桃園市中壢區普忠路附近的空地，近日傳出有新夜市將要在6月開始營運。對於中壢文創夜市傳將營運，桃園市經發局表示，業者有提送申請計畫書，市府有初步審查，但業者所提出的周邊交通規畫不盡完善，已將計畫書退回，請業者提出修正調整，目前尚未核准。

中壢文創夜市位於中原文創園區停車場後方空地，面積近1646坪，預估可容納168個攤位，預計營業時間為每周五、六、日傍晚至午夜；業者暫訂6月13日營業，目前正在招商中。

不過，內壢車站正施作換軌工程，目前中華路、中壢路周邊交通壅塞，普忠路也是常塞車路段，夜市地點鄰近普忠路地下道旁廣場，不少民眾擔憂，夜市開張後，會造成大塞車的狀況。

桃園市經發局表示，之前業者有提送申請計畫書，市府也有做初步審查，但因市府各相關單位考量業者所提出的周邊交通規畫部分不盡完善，因此將計畫書退回，請業者進一步提出修正調整。

經發局表示，業者的修正文件是在本周才提送，市府預計在本月召集各相關單位召開審查會議。對於外傳中壢文創夜市即將營運的消息，還是要再次澄清，案件尚在審查階段，尚未核准。