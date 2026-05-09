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影／封館近3年 苗栗公館鄉立游泳池添設備今重啟

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉立游泳池「停擺」近3年後，今天在母親節前夕歡樂重啟，並安排趣味遊戲及活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉立游泳池「停擺」近3年後，今天在母親節前夕歡樂重啟，並安排趣味遊戲及活動。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣公館鄉立游泳池在「停擺」近三年後，今天在母親節前夕喜獲新生，鄉公所在完成首期修繕工程後今天重新開幕，場內還增設了「熱泵溫水設備」，一年四季都能提供舒適水溫，讓喜歡游泳的鄉親在日間隨時可就近前往，也讓仁愛國小學童可就近接受泳訓課程。上午鄉立游泳池重新開放，免費讓鄉親進場體驗，鄉長何在鑫贈送大家泳帽、蛙鏡，還安排「水中尋寶」等趣味遊戲，讓民眾感受到舊泳池的華麗轉身。

公館鄉公所指出，鄉立游泳池使用仁愛國小的校地，產權屬於縣府，後來移交鄉公所管理經營，但2023年原營運廠商違約停業迄今，公所沒收押標金，期間鄉公所也積極尋求新的委外業者，並同步研擬後續營運與改善方案，不料連續流標7次，在第8次終於順利引進「喬力達中油康園團隊」接手經營，並在今天啟用。

何在鑫指出，公館鄉立游泳池使用已27年，但設備年久失修，感謝縣府及代表會主席趙興邦及代表們的支持，鄉公所花費約400萬元經費，針對場館結構、池底補強、照明及衛浴設施進行全面翻新，改善池底滲漏、屋頂漏水等狀況，尤其業者並斥資增設「熱泵溫水設備」，可將水溫恆控在26至28℃，未來泳池可不受天候影響，下水游泳也不再怕冷，另外還設有SPA及蒸氣浴，歡迎鄉親多利用。

公館鄉公所指出，隨時代轉變及休閒活動多元化，加上前幾年因疫情影響，許多鄉鎮市的泳池及泳館都難以維持營運而關閉，但公館有許多鄉親都熱中游泳健身及中小學生泳訓的需求，代表會及鄉公所在地方基層座談時，都有鄉民發聲希望泳池能重啟，鄉公所自掏腰包進行第一期修繕工程，將大池、小池（兒童池）底部碎裂的磁磚都全面更新，小池也增加圍欄，確保大小泳客的安全。

上午開幕典禮，副縣長邱俐俐到場，她對鄉公所修繕舊泳池的魄力十分肯定，公館地區的村長、代表、中小學校長及議員孫素娥等民代也到場，喜迎鄉立游泳池重獲新生。

鄉公所表示，公所與委外業者簽訂6年合約，如營運績效佳可再續約6年，可讓業者能因長期營運加強增添設備的意願。目前鄉公所與縣府將各出一半經費推動第2期工程，規畫整修男女更衣室及改善無障礙設施，讓鄉親享有更安全、舒適及友善的運動休閒空間，也讓鄉內2000多位國中小學生，不必再舟車勞頓到苗栗市或銅鑼鄉上游泳課。目前泳池每周7天都開放，從上午8點30分至下午5點30分，上午11點30分至下下午12點30分清場休息1小時。鄉內的游泳社團希望開放晨泳時段或晚間時段，但因人數未達增加營運時段的成本，業者還需要評估。

苗栗縣公館鄉立游泳池停擺近3年後，今天在母親節前夕歡樂重啟，鄉長何在鑫投入錢幣，讓孩子進行「水中尋寶」的趣味 遊戲。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉立游泳池停擺近3年後，今天在母親節前夕歡樂重啟，鄉長何在鑫投入錢幣，讓孩子進行「水中尋寶」的趣味 遊戲。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣公館鄉立游泳池在「停擺」近三年後，今天在母親節前夕喜獲新生，鄉公所在完成首期修繕工程及引進專業經營團隊後，今天重新開幕。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉立游泳池在「停擺」近三年後，今天在母親節前夕喜獲新生，鄉公所在完成首期修繕工程及引進專業經營團隊後，今天重新開幕。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣公館鄉立游泳池在「停擺」近三年後，今天在母親節前夕喜獲新生，鄉公所在完成首期修繕工程及引進專業經營團隊後，今天重新開幕，圖為收費標準及開放時段。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉立游泳池在「停擺」近三年後，今天在母親節前夕喜獲新生，鄉公所在完成首期修繕工程及引進專業經營團隊後，今天重新開幕，圖為收費標準及開放時段。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣公館鄉立游泳池在「停擺」近三年後，今天在母親節前夕喜獲新生，鄉公所在完成首期修繕工程後今天重新開幕。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉立游泳池在「停擺」近三年後，今天在母親節前夕喜獲新生，鄉公所在完成首期修繕工程後今天重新開幕。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣公館鄉立游泳池「停擺」近3年後，今天在母親節前夕歡樂重啟，鄉長何在鑫在場內發贈泳帽、蛙鏡。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉立游泳池「停擺」近3年後，今天在母親節前夕歡樂重啟，鄉長何在鑫在場內發贈泳帽、蛙鏡。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣公館鄉立游泳池在「停擺」近三年後，今天在母親節前夕喜獲新生，鄉公所在完成首期修繕工程及引進專業經營團隊後，今天重新開幕。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉立游泳池在「停擺」近三年後，今天在母親節前夕喜獲新生，鄉公所在完成首期修繕工程及引進專業經營團隊後，今天重新開幕。記者胡蓬生／攝影

游泳池 苗栗

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