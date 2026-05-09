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影／苗栗造橋南瓜季爭奇鬥豔 200公尺隧道成最佳打卡點

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣造橋鄉著名的南瓜節今天在「牛奶的故鄉」登場，一連兩天推出展售活動及表演節目，場內各式各樣的觀賞及食用南瓜爭奇鬥豔，還有掛滿瓜果的「南瓜隧道」及大南瓜展區，吸引大批遊客來觀賞取景、採購南瓜。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣造橋鄉著名的南瓜節今天在「牛奶的故鄉」登場，一連兩天推出展售活動及表演節目，場內各式各樣的觀賞及食用南瓜爭奇鬥豔，還有掛滿瓜果的「南瓜隧道」及大南瓜展區，吸引大批遊客來觀賞取景、採購南瓜。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣造橋鄉著名的南瓜節今天在「牛奶的故鄉」登場，一連兩天推出展售活動及表演節目，場內各式各樣的觀賞、食用南瓜爭奇鬥豔，還有掛滿瓜果的「南瓜隧道」及大南瓜展區，吸引大批遊客來觀賞取景、採購南瓜，造橋農會強調隧道的瓜果美景可維持約一個月，歡迎遊客來賞玩。

造橋鄉公所、農會合作推出南瓜節已約20年，成為地方一大旅遊及產業特色，吸引大批遊客來取景，苗栗縣農會及17個鄉鎮市、地區農會推出農特產展售活動、安排表演節目，會場熱鬧滾滾。

造橋鄉農會指出，2026苗栗造橋南瓜季為呈現南瓜節最佳景致，農會自今年2月起便投入大量心力，專業栽培並細心呵護。長達200公尺的南瓜隧道現已結實纍纍，與周邊爭艷的百花交織成一幅動人畫卷。大南瓜專區更展現了職人級的農育技術，顆顆碩大、色澤金黃，也成為今夏全台最吸睛的拍照打卡聖地。

多年來，造橋推出南瓜節以來，引進並培育各式南瓜，其中西洋品系的食用南瓜，包括東昇、一品、瑞福、李白、吉安等品種，各具特色及風味。 另外，傳統風味品系的品種，包括阿成、金Q、巴特、Q蛋等4種，承載在地記憶的經典口味。除了生鮮瓜果，農會相繼推出令人垂涎的「南瓜霜淇淋」，今年並透過苗栗區農業改良場技術指導推出「南瓜鬆餅」，邀遊客在微風中品嘗南瓜的純粹香甜。

造橋鄉農會總幹事吳美慧表示，鄉內栽培20公頃南瓜，去年收成四、五萬台斤，但今年受0404豪雨影響，收成僅2萬多台斤，因此縣內最好、最優質的南瓜現在都在南瓜季會場，喜歡食用南瓜的朋友，要把握機會來牛奶故鄉採購。

她表示，兩天南瓜季活動精心規畫了4大亮點，包括精彩藝文展演；南瓜熟品試吃及產地直送；苗栗特色市集串聯全縣18鄉鎮市農漁會，匯集全縣頂級特產可一站式輕鬆採買；此外還有滿額好禮加碼，活動期間設有集點及滿額禮回饋推廣農業之餘也活絡在地經濟。為鼓勵節能減碳並解決停車困擾，農會備有專屬免費接駁車，民眾僅需搭乘台鐵至豐富火車站即可輕鬆轉乘直達會場，與親友共度充實的周休假期。

苗栗縣造橋鄉著名的南瓜節今天在「牛奶的故鄉」登場，一連兩天推出展售活動及表演節目，場內各式各樣的觀賞及食用南瓜爭奇鬥豔，還有掛滿瓜果的「南瓜隧道」及大南瓜展區，吸引大批遊客來觀賞取景、採購南瓜。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣造橋鄉著名的南瓜節今天在「牛奶的故鄉」登場，一連兩天推出展售活動及表演節目，場內各式各樣的觀賞及食用南瓜爭奇鬥豔，還有掛滿瓜果的「南瓜隧道」及大南瓜展區，吸引大批遊客來觀賞取景、採購南瓜。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣造橋鄉著名的南瓜節今天在「牛奶的故鄉」登場，一連兩天推出展售活動及表演節目，場內各式各樣的觀賞及食用南瓜爭奇鬥豔，還有掛滿瓜果的「南瓜隧道」及大南瓜展區，吸引大批遊客來觀賞取景、採購南瓜。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣造橋鄉著名的南瓜節今天在「牛奶的故鄉」登場，一連兩天推出展售活動及表演節目，場內各式各樣的觀賞及食用南瓜爭奇鬥豔，還有掛滿瓜果的「南瓜隧道」及大南瓜展區，吸引大批遊客來觀賞取景、採購南瓜。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣造橋鄉著名的南瓜節今天在「牛奶的故鄉」登場，一連兩天推出展售活動及表演節目，場內各式各樣的觀賞及食用南瓜爭奇鬥豔，還有掛滿瓜果的「南瓜隧道」及大南瓜展區，吸引大批遊客來觀賞取景、採購南瓜。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣造橋鄉著名的南瓜節今天在「牛奶的故鄉」登場，一連兩天推出展售活動及表演節目，場內各式各樣的觀賞及食用南瓜爭奇鬥豔，還有掛滿瓜果的「南瓜隧道」及大南瓜展區，吸引大批遊客來觀賞取景、採購南瓜。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣造橋鄉著名的南瓜節今天在「牛奶的故鄉」登場，一連兩天推出展售活動及表演節目，場內各式各樣的觀賞及食用南瓜爭奇鬥豔，還有掛滿瓜果的「南瓜隧道」及大南瓜展區，吸引大批遊客來觀賞取景、採購南瓜。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣造橋鄉著名的南瓜節今天在「牛奶的故鄉」登場，一連兩天推出展售活動及表演節目，場內各式各樣的觀賞及食用南瓜爭奇鬥豔，還有掛滿瓜果的「南瓜隧道」及大南瓜展區，吸引大批遊客來觀賞取景、採購南瓜。記者胡蓬生／攝影
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苗栗 南瓜 苗栗縣

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