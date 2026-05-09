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竹市51家列管排放源全完成碳盤查 高虹安：落實優良碳管理

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
環保局表示，竹市依「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」，應辦理溫室氣體排放量盤查登錄之排放源共計51家。圖／市府提供
環保局表示，竹市依「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」，應辦理溫室氣體排放量盤查登錄之排放源共計51家。圖／市府提供

為因應全球氣候變遷挑戰，推動城市淨零轉型，新竹市政府持續協助轄內企業落實碳管理。環保局表示，竹市依「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」，應辦理溫室氣體排放量盤查登錄的排放源共計51家，其中製造業48家、服務業3家，已全數於今年4月30日前完成去年度溫室氣體排放量盤查登錄作業。

市長高虹安表示，面對2050淨零排放目標及國際供應鏈減碳要求，溫室氣體盤查已成為企業掌握排放熱點、規畫減碳路徑與提升競爭力的重要基礎。市府透過說明會、宣導活動及實地輔導等多元方式，提供技術指導與行政協助，協助企業建立碳管理能力，並將減碳行動由產業端延伸至市民生活層面，攜手打造淨零綠生活，穩健邁向「安居科技城」願景。

環保局說明，溫室氣體盤查有助於排放源掌握自身排放結構與熱點，作為後續節能改善、製程優化及減碳策略的重要依據。竹市列管的51家排放源產業類型多元，涵蓋半導體、液晶面板、造紙、玻璃容器、化學材料及電子零組件等製造業，以及大專院校與醫院等服務業。此次全數完成登錄，顯示企業對碳管理與淨零永續議題的高度重視。

環保局指出，依「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」規定，盤查登錄期限為每年4月30日，查驗結果上傳期限為每年10月31日。應辦理查驗之排放源須於每年10月31日前完成查驗。針對違規者，將通知限期補正或改善，屆期仍未完成補正或改善者，將處10萬元以上100萬元以下罰鍰。

環保局提醒，碳費制度已於去年正式上路，依「碳費收費辦法」規定，碳費徵收對象自今年起，應於每年5月底前，依前一年度的溫室氣體排放量，按公告費率或已取得自主減量計畫之優惠費率，自行計算應繳納費額，並完成繳納及申報。轄內應繳納碳費之排放源務必留意期限，並依法於5月底前完成相關作業，以維護自身權益。

高虹安 環保局 減碳

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