桃市輔導露營場3年僅8家完成合法登記 民代促改進 張善政允跨局處協助

近年露營風氣仍盛，但露營場合法化腳步依舊緩慢，桃園市3年前雖訂出輔導計畫，但民代發現146多件露營區納管案件，僅8家完成合法登記，問題出在水保、建照申請卡關，且費用龐大加劇原民負擔，要求市府重視。市長張善政應允跨局處協助，已請秘書長召集專案處理。

為了強化管理露營場、促進土地利用合法化，中央2022年有條件放寬非都土地容許使用農牧及林業用地在1公頃以下可申設露營場，交通部同年修訂「露營場管理要點」，各地方政府據此輔導轄內農牧用地露營場申請合法化，但各地合法腳步依舊緩慢。

桃園市議員簡志偉說，儘管桃園在2024年曾率各縣市之先，輔導出全台首家既有農牧用地合法露營場「Kiwi Camping 休閒露營區」，但3年下來，市府整體輔導成效不如預期，桃園目前146多件露營區納管案件中，僅8家完成合法登記。另據統計，目前全桃園市合法露營場也僅17家，占比仍低。

簡志偉說，輔導露營場合法化緩慢，顯示制度仍存在許多瓶頸，包括農地農用限制、水保設施、汙水處理及建照申請等問題。有生態優美的露營場營地就因估計汙水處理與申請建照等費用要花費上百萬元「卡關」，不僅加劇業者負擔，也阻礙原鄉發展。

簡志偉也提到，依據露營場業者陳情，現在卡關最關鍵是水保計畫、建築法規兩大面向難以突破，建議市府參考原民會意見，針對原住民地區露營場準用「民宿管理辦法」第13條規定，以建築結構安全鑑定證明替代建造執照和雜項執照，並參考其他縣市調整水保規範，考量合法性降低地表擾動原則，免設置滯洪池以降低申設門檻。

都發局長江南志說，市府在去年底、今年初已於復興區推動適用簡化建築管理流程，但露營場問題多在於土地利用問題，若土地利用符合規範，會積極協助建照部分。水務局長劉振宇也說，露營場相關設施是否不需施設滯洪池，會與都發局配合處理。

主管露營場業務的觀旅局長陳靜芳說明，目前復興區已有95家提出合法化申請，其中68家通過第一階段土地同意許可，但她坦言，進入第二階段確實面臨水保、廢汙水及建照等法令限制。市長相當重視，已於觀光會報責成秘書長召集跨局處專案會議。

簡志偉強調，復興區擁有豐富山林資源，非常適合發展低度開發、生態友善的露營產業，不僅能帶動青年返鄉，也有助農特產品銷售與觀光發展，他要求市府與民間共同舉辦露營場輔導成效檢討與未來展望座談會，對此觀旅局回應，將定期舉行說明會。