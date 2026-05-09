竹縣選情詭譎 陳見賢：有不少勸進聲音

民進黨新竹縣竹北市長提名作業昨登記截止，現任市長鄭朝方始終未現身，引發外界揣測是否準備挑戰縣長大位，但鄭未正面回應；國民黨縣長初選過程激烈，立委徐欣瑩勝出後努力想弭平裂痕，但副縣長陳見賢臉書封面昨拿下國民黨徽，讓選戰平添更多可能。

鄭朝方近年推動竹北市政有成，地方好感度高，坊間勸進新竹縣長與支持連任的聲音都有，而他未在竹北市長登記截止前現身，外界除了驚訝，心裡也有無限想像：昨有媒體報導綠營將徵召他選縣長，但他反駁「莫名其妙」，強調自己未接受採訪，直言外界過度解讀是不必要的政治消費。

綠營人士觀察，鄭朝方上一屆提名支持的竹北市民代表幾乎全數轉戰縣議員，他本人近年在竹縣政壇表現也很活躍，有一定政治能量，確實具備挑戰更高層級選舉條件。

國民黨方面，雖然初選確定縣長提名立委徐欣瑩，但副縣長陳見賢動作頻頻，前天臉書封面雖維持「見證竹縣、賢接未來」標語，但拿下黨徽。陳受訪坦言近期確有不少勸進聲音，他心存感謝，也都聽在耳裡，但現階段就是把該做的事情做好，對未來發展「目前沒有答案」。

藍營人士認為，陳見賢長期深耕地方，與基層互動頻繁，對支持者的期待並非毫無感受，但面對各界關注、未來政治布局與整合等，內心恐怕正處於「天人交戰」。

徐欣瑩辦公室則說，初選過後，感謝主委楊文科陸續安排基層黨員座談，大家的共識就是團結捍衛新竹、捍衛國家，徐欣瑩也會繼續謙卑拜訪之旅，向新竹鄉親請益，也包括副縣長陳見賢。