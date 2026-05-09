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詐騙猖獗 網路交友陷阱 桃竹高齡車手翻倍

聯合報／ 記者郭政芬陳恩惠／連線報導
新竹地檢署統計，六十五歲以上高齡車手前年僅二件，去年暴增為廿二件，竹北更查獲高齡八十歲的最老車手。圖／新竹地檢署提供
新竹地檢署統計，六十五歲以上高齡車手前年僅二件，去年暴增為廿二件，竹北更查獲高齡八十歲的最老車手。圖／新竹地檢署提供

詐騙猖獗，手法日新月異，桃竹地區近年高齡車手都變多，人數年年翻倍成長，顯示詐團不只把高齡者當肥羊，更進一步吸收利用。新竹地檢署昨開會商討對策，桃園檢警也在研擬防治辦法，雙方都呼籲不要輕易網路交友和求職廣告，牢記「不領、不收、不轉、不借」就是最簡單的防詐。

竹北警分局日前攔阻一筆詐騙款項，掌握詐團仍持續連絡被害人，決定布線擴大追查，結果再次來取贓款的犯嫌竟是走路需要拄著拐杖的八十歲老翁，當埋伏員警現身，他還拄著拐杖想逃，但最後不敵年輕警力只好就範。全案已由新竹地檢署起訴，該名老翁也成為「竹北最老車手」。

新竹地檢署昨天開「詐欺案件聯繫平台」會議，檢方表示，六十五歲以上的高齡車手快速增加，前年新竹只查獲二件，去年暴增至二十二件，今年第一季更達十三件，預估今年恐破四十二件。

桃園市刑事警察大隊統計，桃園前年查獲高齡車手廿七名，去年暴增至六十三名，今年截至目前已逮卅人，數字呈現急速攀升，多半是掉入「假交友」、「假徵婚」陷阱，對詐團成員產生感情，以為只是幫忙收款或代領包裹，殊不知自己已成車手。此外，也有部分是被「低工時、高報酬」求職噱頭蒙蔽。

竹檢指出，高齡車手增加值得高度警戒，詐騙集團常以「簡單打工」、「跑腿收款」、「代領款項」等話術吸收高齡者，讓長者在不清楚法律風險下涉入犯罪，呼籲牢記「不領、不收、不轉、不借」口訣，不幫陌生人領錢、收款、轉帳和外借銀行帳戶、提款卡就是最簡單的防詐辦法。

桃園檢警則呼籲，凡是標榜「輕鬆賺、高報酬、代收款」的工作幾乎都有問題。民眾若遇可疑訊息，務必先撥打一六五反詐騙專線查證，千萬不要因一時缺錢或孤單，被詐團利用成為犯罪工具。

詐騙集團 車手 竹北

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