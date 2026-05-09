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防憾事重演 桃垃圾車低速防護系統6月上路

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園今年一月資源回收車暴衝釀一死六傷。記者陳俊智／翻攝
桃園今年一月資源回收車暴衝釀一死六傷。記者陳俊智／翻攝

桃園今年一月有資源回收車因司機突然昏厥暴衝，釀倒垃圾民眾一死六傷，民代要求檢討後，市府委託廠商開發防護裝置，預計五月底完成封測、六月上路實測。市長張善政表示，如果系統成熟，未來會想辦法推廣，考慮設獎勵機制，鼓勵公車業者也加裝。

今年一月二十三日傍晚，龜山清潔隊吳姓隊員駕駛資源回收車沿街收運垃圾，途經龜山區中興路一六九號附近，突然不舒服昏厥，但腳還踩著油門，整輛車緩慢往前滑行撞上垃圾車，夾傷六名正在倒垃圾的民眾，其中一人傷重不治，連同司機在內共一死六傷。

死傷意外掀清潔隊收運垃圾安全問題，除龜山在地議員李宗豪、陳雅倫和孫韻璇關心此事，桃園區議員于北辰也利用總質詢機會獻策，建議導入科技設備預防。

環保局長顏己喨指出，目前市場常見的車輛輔助安全系統必須時速達二十公里才會運作，垃圾車與資源回收車沿街收運，速度往往低於此標準。因此，市府委請專業廠商研發可在時速十五公里以下運作的安全系統，補足車輛低速前進的主動防護。

顏己喨表示，市府開發安全系統是在垃圾車與資收車各裝一個偵測裝置，當兩車距離小於十二公尺時，裝置會發出蜂鳴聲並自動煞停車輛，最後在距離前車一點五公尺時完全停止。

系統開發費用約十五萬元，預計六月在龜山裝機實測，若成效良好，監理站也同意裝設，今年底會裝完五百組。

張善政表示，這套系統如果成熟，考量交通安全，未來會想辦法推廣，可能設獎勵機制，鼓勵公車業者也加裝。

張善政 桃園 垃圾車

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