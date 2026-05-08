為恭醫院攜創世辦公益園遊會 5月31日竹南登場

苗栗縣為恭紀念醫院與創世基金會苗栗分院，攜手舉辦親子公益園遊會，31日將在竹南運動公園登場，盼透過寓教於樂活動，推廣健康觀念，並喚起社會對弱勢照護的關注。

苗栗縣副縣長邱俐俐、為恭醫院院長李文源、創世苗栗分院院長陳綠蓉等人，今天在為恭醫院大廳共同為「創世40週年 守護健康 點亮希望 ESG親子公益園遊會」進行啟動儀式，邀請民眾於31日下午1時至5時，到竹南運動公園看表演、逛攤位、挺公益。

李文源表示，健康不僅止於醫療照護，更要從日常生活與教育長期累積，這次園遊會是創世首次與醫療院所合作，為恭醫院將設置健康促進攤位，提供骨密度篩檢服務，並結合5月31日「世界無菸日」規劃健康闖關，推廣戒菸與健康生活觀念。此外，醫院附設「哈比屋庇護工場」也將在現場義賣，所得全數捐贈創世基金會作為公益使用。

陳綠蓉指出，植物人家庭長期承受沉重照護壓力，創世持續提供24小時安養及到宅服務，協助減輕家庭負擔。這次以ESG理念規劃親子園遊會，邀請企業響應，讓公益走入生活，從小培養孩子的關懷與同理心，落實「教育翻轉未來」的永續精神，也展現企業關懷社會的行動力。

創世苗栗分院說，園遊會規劃多元攤位、親子闖關及舞台表演，打造融合教育、健康與公益的互動場域。園遊券每張100元，3張可兌換編織小馬吊飾、5張贈送1.2公斤石虎米、10張加贈安全帽1頂（數量有限），並有機會抽中享沐時光溫泉飯店住宿套房等大獎，歡迎民眾以行動支持公益，為社會點亮更多希望。