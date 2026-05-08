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為恭醫院攜創世辦公益園遊會 5月31日竹南登場

中央社／ 苗栗縣8日電
苗栗縣為恭紀念醫院與創世基金會苗栗分院攜手舉辦親子公益園遊會，31日將在竹南運動公園登場，8日在醫院大廳舉辦宣傳活動，號召民眾以行動支持公益。（為恭紀念醫院提供）圖／中央社
苗栗縣為恭紀念醫院與創世基金會苗栗分院攜手舉辦親子公益園遊會，31日將在竹南運動公園登場，8日在醫院大廳舉辦宣傳活動，號召民眾以行動支持公益。（為恭紀念醫院提供）圖／中央社

苗栗縣為恭紀念醫院與創世基金會苗栗分院，攜手舉辦親子公益園遊會，31日將在竹南運動公園登場，盼透過寓教於樂活動，推廣健康觀念，並喚起社會對弱勢照護的關注。

苗栗縣副縣長邱俐俐、為恭醫院院長李文源、創世苗栗分院院長陳綠蓉等人，今天在為恭醫院大廳共同為「創世40週年 守護健康 點亮希望 ESG親子公益園遊會」進行啟動儀式，邀請民眾於31日下午1時至5時，到竹南運動公園看表演、逛攤位、挺公益。

李文源表示，健康不僅止於醫療照護，更要從日常生活與教育長期累積，這次園遊會是創世首次與醫療院所合作，為恭醫院將設置健康促進攤位，提供骨密度篩檢服務，並結合5月31日「世界無菸日」規劃健康闖關，推廣戒菸與健康生活觀念。此外，醫院附設「哈比屋庇護工場」也將在現場義賣，所得全數捐贈創世基金會作為公益使用。

陳綠蓉指出，植物人家庭長期承受沉重照護壓力，創世持續提供24小時安養及到宅服務，協助減輕家庭負擔。這次以ESG理念規劃親子園遊會，邀請企業響應，讓公益走入生活，從小培養孩子的關懷與同理心，落實「教育翻轉未來」的永續精神，也展現企業關懷社會的行動力。

創世苗栗分院說，園遊會規劃多元攤位、親子闖關及舞台表演，打造融合教育、健康與公益的互動場域。園遊券每張100元，3張可兌換編織小馬吊飾、5張贈送1.2公斤石虎米、10張加贈安全帽1頂（數量有限），並有機會抽中享沐時光溫泉飯店住宿套房等大獎，歡迎民眾以行動支持公益，為社會點亮更多希望。

苗栗 創世基金會 公益活動 邱俐俐

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