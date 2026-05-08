苗縣府會率團訪問日本長野縣 深化國際觀光交流

苗栗縣政府與縣議會率團訪問日本長野縣，縣府今天表示，在台日友好基礎下，盼深化觀光行銷、文化互訪及產業鏈結等合作交流，並邀請長野縣參與2027台灣燈會國際燈區。

苗栗縣長鍾東錦與縣議會議長李文斌率領縣府一級主管及議會團隊於昨天啟程，前往日本長野縣進行5天交流訪問，今天下午拜會長野縣廳。

縣府透過新聞稿指出，日本長野縣在自然環境保護、觀光品牌經營及地方創生推動上具國際指標性成果；苗栗縣則以山海資源與客家文化為基底，積極發展永續旅遊與在地產業。此次訪問不僅是經驗交流，更期盼雙方未來在觀光行銷、文化互訪及產業鏈結等面向深化合作，同步提升在地永續發展與觀光國際化。

2027台灣燈會將在苗栗縣舉辦，鍾東錦特別邀請長野縣屆時能參與國際燈區，透過燈藝展演促進文化交流，帶動台日觀光市場拓展，長野縣知事阿部守一也表達有意找時間訪問苗栗，持續增進雙方在觀光、農業、產業等各方面合作交流。

縣府文化觀光局表示，此行除深化台日地方政府間的互信合作，也將持續推動國際交流，結合觀光、文化與產業發展，積極拓展海外市場，打造苗栗成為具國際競爭力的觀光城市。