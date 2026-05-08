快訊

聯發科狂飆再列注意股！2套劇本若漲勢未歇 恐遭20分鐘撮合重度限制

百想藝術大賞意外一籮筐…女星紅毯慘跌站不起 主持人嚇壞衝上去

聽新聞
0:00 / 0:00

苗縣府會率團訪問日本長野縣 深化國際觀光交流

中央社／ 苗栗縣8日電

苗栗縣政府與縣議會率團訪問日本長野縣，縣府今天表示，在台日友好基礎下，盼深化觀光行銷、文化互訪及產業鏈結等合作交流，並邀請長野縣參與2027台灣燈會國際燈區。

苗栗縣長鍾東錦與縣議會議長李文斌率領縣府一級主管及議會團隊於昨天啟程，前往日本長野縣進行5天交流訪問，今天下午拜會長野縣廳。

縣府透過新聞稿指出，日本長野縣在自然環境保護、觀光品牌經營及地方創生推動上具國際指標性成果；苗栗縣則以山海資源與客家文化為基底，積極發展永續旅遊與在地產業。此次訪問不僅是經驗交流，更期盼雙方未來在觀光行銷、文化互訪及產業鏈結等面向深化合作，同步提升在地永續發展與觀光國際化。

2027台灣燈會將在苗栗縣舉辦，鍾東錦特別邀請長野縣屆時能參與國際燈區，透過燈藝展演促進文化交流，帶動台日觀光市場拓展，長野縣知事阿部守一也表達有意找時間訪問苗栗，持續增進雙方在觀光、農業、產業等各方面合作交流。

縣府文化觀光局表示，此行除深化台日地方政府間的互信合作，也將持續推動國際交流，結合觀光、文化與產業發展，積極拓展海外市場，打造苗栗成為具國際競爭力的觀光城市。

苗栗 日本 鍾東錦

延伸閱讀

八田與一牽起緣分 南市與日本金澤市簽署「觀光、文化交流合意書」

接見日台交流協會會長隅修三 賴總統：盼與日本共同捍衛區域和平

育達科大領航職場接軌 苗栗徵才博覽會吸引逾3千人參與

靜宜大學深化台日交流 攜手福島大學拓展學術合作與教育創新

相關新聞

陳凱榮促強化監控揪偷倒垃圾 楊文科：西區將陸續增設7組監視系統

新竹縣議會定期會今天由縣議員陳凱榮質詢，聚焦竹北西區交通監控、非法棄置廢棄物等議題，要求縣府強化西區建設與治安防護，保障居民安全。新竹縣長楊文科回應，今年警察局將陸續完成西區7組監視系統建置，搭配環保局強化取締，遏止亂倒垃圾等違法行為，打造宜居生活圈。

影／神采奕奕！永貞宮媽祖今換新裝 紫色系客家花布聖袍更顯神威

苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午第七度舉辦媽祖婆換裝典禮，今年媽祖婆挑中了紫色系的客家花布聖袍，12尊來自各縣市做客的媽祖婆換裝後神采奕奕，將參加頭份著名的「四月八」巡庄活動。

桃園資收車司機昏厥釀1死6傷 市府開發低速防護系統6月上路實測

桃園今年1月有資源回收車因司機突然昏厥暴衝，釀倒垃圾民眾1死6傷，民代要求檢討後，市府委託廠商開發防護裝置，預計5月底完成封測、6月上路實測。市長張善政表示，如果系統成熟，未來會想辦法推廣，考慮設獎勵機制，鼓勵公車業者也加裝。

聲聲「爸比」擊潰心防 桃監懇親會受刑人抱幼女痛哭

隨著五月馨香綻放，法務部矯正署桃園監獄連續2天舉辦「母親節面對面懇親活動」，當一道道厚重鐵門開啟後，稚嫩的童音興奮地喊著「爸比」，讓原本凝重的空氣瞬間變得柔軟，等候許久的不僅是家人的身影，更是一場場壓抑已久的思念與懺悔。

影／何智達憂台1線替代道路「看不到完工」 楊文科曝全線通車時間

新竹縣議員何智達於議會總質詢關切地方交通建設與濱海觀光發展，指出延宕多年的「台一線替代道路工程」目前僅第一期開工，進度仍顯緩慢，若照此速度推進，第二、三期工程恐遙遙無期，甚至向縣長直言「我們都看不到了」。他呼籲縣府應評估將第二、三期工程合併辦理，縮短行政作業與施工期程，盡快打通東西向支線道路，以紓解竹科與工業區龐大通勤車流。

桃園放寬工業區廢棄物處理場限制惹議 環保局：現代設備技術已進步

桃園曾有新設加油站距離幼稚園太近惹議，市府後來修「都市計畫法桃園市施行細則」相關審查條例，民代研究規定發現加油站設置條件變嚴，但工業區廢棄物處理場有放寬，質疑標準不一；市府表示，放寬有參考其他五都作法與考量現代設備技術進步，對高汙染廢棄物處理仍有管制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。