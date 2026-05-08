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民進黨竹縣民代提名登記 竹北東區、湖口成競爭態勢 11日將協調

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市議員張珈源今天登記第1選區。記者郭政芬／攝影
竹北市議員張珈源今天登記第1選區。記者郭政芬／攝影

民進黨新竹縣黨部辦理2026年地方選舉提名登記今天截止，第二選區竹北市東區有6人完成登記，形成6搶4的競爭局勢。而湖口鄉有2人登記，將2搶1。黨部表示，11日先進行協調，如無法達成協議，將舉行初選民意調查，民調初步訂於5月25日至6月5日進行。

民進黨新竹縣黨部公告，地方選舉登記提名名額在議員部分，除第二選區（竹北市東區）提名4人（含婦女保障1席）外，其他13個選區都擬提名1人。

第二選區除現任議員歐陽霆、蔡蕥鍹外，還有現任市民代表邵啟月、陳禹同、范格菱，以及竹北市長鄭朝方秘書蘇愛婷完成登記，形成6人競逐4席；第三選區則由現任議員何建樺對上前議員余筱菁，形成2搶1局勢。

民進黨新竹縣黨部指出，其餘完成登記名單方面，議員部分包括第1選區張珈源、第4選區吳傳地、第9選區楊昌德、第11選區范文鴻；代表部分，竹北市第1選區有現任代表曾玉菱，以及新人林祖誼、楊士學登記，新豐鄉第2選區則有議員吳傳地助理張俊源與村長朱錦常登記參選。鄉鎮市長及里長部分則無人登記。第2、第3選區將自11日起啟動協調，若協調無果，將進入民調機制決定提名人選。

黨員范文鴻今天下午約4點前來登記，巧遇現任議員，彼此加油、祝福。記者郭政芬／攝影
黨員范文鴻今天下午約4點前來登記，巧遇現任議員，彼此加油、祝福。記者郭政芬／攝影

黨員范文鴻今天下午登記第11選區，巧遇現任議員蔡蕥鍹、楊昌德等登記。記者郭政芬／攝影
黨員范文鴻今天下午登記第11選區，巧遇現任議員蔡蕥鍹、楊昌德等登記。記者郭政芬／攝影

竹北市民代表陳禹同選在40歲生日的這天，前來登記要參選竹北市議員。記者郭政芬／攝影
竹北市民代表陳禹同選在40歲生日的這天，前來登記要參選竹北市議員。記者郭政芬／攝影

竹北 新竹 議員

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