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陳凱榮促強化監控揪偷倒垃圾 楊文科：西區將陸續增設7組監視系統

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
陳凱榮指出，長期關注竹北西區監視器不足問題，今年終於將增設7組監視錄影系統、共45支攝影機，其中22支具車牌辨識功能，盼藉此提升治安、保障民眾生命財產安全。記者郭政芬／攝影
陳凱榮指出，長期關注竹北西區監視器不足問題，今年終於將增設7組監視錄影系統、共45支攝影機，其中22支具車牌辨識功能，盼藉此提升治安、保障民眾生命財產安全。記者郭政芬／攝影

新竹縣議會定期會今天由縣議員陳凱榮質詢，聚焦竹北西區交通監控、非法棄置廢棄物等議題，要求縣府強化西區建設與治安防護，保障居民安全。新竹縣長楊文科回應，今年警察局將陸續完成西區7組監視系統建置，搭配環保局強化取締，遏止亂倒垃圾等違法行為，打造宜居生活圈。

陳凱榮指出，長期關注竹北西區監視器不足問題，今年終於將增設7組監視錄影系統、共45支攝影機，其中22支具車牌辨識功能，盼藉此提升治安、保障民眾生命財產安全。他也反映，大義里貓兒錠及崇義里竹北原生林區近期出現垃圾偷倒情形，建議在熱點道路周邊加裝具夜視功能監視器，並結合垃圾內個資等線索，追查違法棄置者。

楊文科表示，竹北西區過去確實常發生垃圾傾倒及飆車問題，但縣府對東、西區發展與治安維護同樣重視。今年警察局將陸續完成西區7組監視系統建置，搭配環保局強化取締，遏止亂倒垃圾等違法行為，也希望竹北市公所充分發揮地方清潔環境的功能，一起攜手合作，打造宜居生活圈。

新竹縣警察局長林建隆說，今年竹北分局監視系統建置案已完成發包，3月2日開工，預計8月20日完工。全竹北將新增15組監視器主機、92支攝影機，其中西區配置7組主機、45支攝影機，含22支車牌辨識設備；東區則配置8組主機、47支攝影機，含24支車牌辨識設備。未來將優先強化西區交通與治安熱點監控，提升科技執法量能。

林建隆也指出，打擊環保犯罪是縣府重點工作，警方已與環保局、農業處等單位建立橫向聯繫，透過「檢警環農工平台」聯合稽查，若涉行政違規由主管機關裁罰，涉及刑事不法則依法偵辦移送。

議員陳凱榮與環保局長蕭宏杰討論垃圾偷倒的問題，要求結合垃圾內個資等線索，追查違法棄置者。記者郭政芬／攝影
議員陳凱榮與環保局長蕭宏杰討論垃圾偷倒的問題，要求結合垃圾內個資等線索，追查違法棄置者。記者郭政芬／攝影

新竹縣議會定期會今天由縣議員陳凱榮質詢，聚焦竹北西區交通監控、非法棄置廢棄物等議題。圖／議員陳凱榮提供
新竹縣議會定期會今天由縣議員陳凱榮質詢，聚焦竹北西區交通監控、非法棄置廢棄物等議題。圖／議員陳凱榮提供

議員陳凱榮要求縣府強化西區建設與治安防護，保障居民安全。圖／議員陳凱榮提供
議員陳凱榮要求縣府強化西區建設與治安防護，保障居民安全。圖／議員陳凱榮提供

新竹 楊文科 監視器

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