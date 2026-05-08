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影／神采奕奕！永貞宮媽祖今換新裝 紫色系客家花布聖袍更顯神威

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
永貞宮今年換裝的12尊媽祖婆分別來自新港奉天宮、北港朝天宮、彰化南瑤宮、大甲鎮瀾宮、竹南中港龍鳳宮及永貞宮等宮廟的媽祖，並邀地方政界、商界婦女代表及客委會女性官員為媽祖婆換裝。記者胡蓬生／攝影
永貞宮今年換裝的12尊媽祖婆分別來自新港奉天宮、北港朝天宮、彰化南瑤宮、大甲鎮瀾宮、竹南中港龍鳳宮及永貞宮等宮廟的媽祖，並邀地方政界、商界婦女代表及客委會女性官員為媽祖婆換裝。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午第七度舉辦媽祖婆換裝典禮，今年媽祖婆挑中了紫色系的客家花布聖袍，12尊來自各縣市做客的媽祖婆換裝後神采奕奕，將參加頭份著名的「四月八」巡庄活動。

永貞宮管委會主委、苗栗縣副議長張淑芬表示，頭份是全國最大的客家庄，四月八更是地方重大的媽祖信仰活動，早年宮內都會為媽祖婆換穿傳統新裝繞境，她接任主委後，覺得有必要凸顯在地客家文化特色，嘗試以客家花布設計聖袍，先前6次都有不同色系，包括紅色、粉紅、橘色、水藍及黑色等，今年媽祖婆經擲筊選中紫色的客家花布聖袍。

上午換裝的12尊媽祖婆分別來自新港奉天宮、北港朝天宮、彰化南瑤宮、大甲鎮瀾宮、竹南中港龍鳳宮及永貞宮等宮廟的媽祖，並邀地方政界、商界婦女代表及客委會女性官員為媽祖婆換裝，包括張淑芬、副縣長賴香伶、頭份市長羅雪珠、前縣長徐耀昌的妻子蔡麗卿、立委邱鎮軍的妻子詹美娟、議員蕭詠萱、客委會參事孫于卿等人，藝人白冰冰也首度受邀，她還專程換了一襲紫色系服飾前來共襄盛舉。

永貞宮早年少與外地媽祖廟交流，媽祖婆換穿花布聖袍後，也開始與其他宮廟交流，近年來包括朝天宮、鎮瀾宮、南瑤宮、奉天宮的媽祖婆都會來做客，也同樣換穿花布聖袍，前些年各地媽祖共乘蒸汽老火車，永貞宮祖媽祖的花布聖袍「與眾不同」又亮眼，被排在第一位，尤其受矚目。

張淑芬表示，今年永貞宮配合「頭份四月八」傳統民俗安排3天遶境行程，國曆5月23日（農曆四月七）第一天以車隊遶境、5月24、25日兩天改以徒步方式，遶境規模比往年更盛。

苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午第七度舉辦媽祖婆換裝典禮，今年媽祖婆挑中了紫色系的客家花布聖袍，藝人白冰冰（左 ）也受邀來為媽祖婆換裝，她還特地穿上紫色系的服飾前來共襄盛舉。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午第七度舉辦媽祖婆換裝典禮，今年媽祖婆挑中了紫色系的客家花布聖袍，藝人白冰冰（左 ）也受邀來為媽祖婆換裝，她還特地穿上紫色系的服飾前來共襄盛舉。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天第七度舉辦媽祖婆換裝典禮，今年媽祖婆挑中了紫色系的客家花布聖袍，過去6度換裝的客家聖袍都在宮內展示。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天第七度舉辦媽祖婆換裝典禮，今年媽祖婆挑中了紫色系的客家花布聖袍，過去6度換裝的客家聖袍都在宮內展示。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午第七度舉辦媽祖婆換裝典禮，今年媽祖婆挑中了紫色系的客家花布聖袍，換裝後更是神采奕奕。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午第七度舉辦媽祖婆換裝典禮，今年媽祖婆挑中了紫色系的客家花布聖袍，換裝後更是神采奕奕。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午第七度舉辦媽祖婆換裝典禮，今年媽祖婆挑中了紫色系的客家花布聖袍，永貞宮主委張淑芬說明今年的活動特色。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午第七度舉辦媽祖婆換裝典禮，今年媽祖婆挑中了紫色系的客家花布聖袍，永貞宮主委張淑芬說明今年的活動特色。記者胡蓬生／攝影

永貞宮今年換裝的12尊媽祖婆分別來自新港奉天宮、北港朝天宮、彰化南瑤宮、大甲鎮瀾宮、竹南中港龍鳳宮及永貞宮等宮廟的媽祖，並邀地方政界、商界婦女代表及客委會女性官員為媽祖婆換裝。。記者胡蓬生／攝影
永貞宮今年換裝的12尊媽祖婆分別來自新港奉天宮、北港朝天宮、彰化南瑤宮、大甲鎮瀾宮、竹南中港龍鳳宮及永貞宮等宮廟的媽祖，並邀地方政界、商界婦女代表及客委會女性官員為媽祖婆換裝。。記者胡蓬生／攝影

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