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桃園資收車司機昏厥釀1死6傷 市府開發低速防護系統6月上路實測
桃園今年1月有資源回收車因司機突然昏厥暴衝，釀倒垃圾民眾1死6傷，民代要求檢討後，市府委託廠商開發防護裝置，預計5月底完成封測、6月上路實測。市長張善政表示，如果系統成熟，未來會想辦法推廣，考慮設獎勵機制，鼓勵公車業者也加裝。
今年1月23日傍晚，龜山清潔隊吳姓隊員駕駛資源回收車沿街收運垃圾，途經龜山區中興路169號附近，突然不舒服昏厥，但腳還踩著油門，整輛車緩慢往前滑行約20公尺撞上垃圾車，夾傷6名正在倒垃圾的民眾，其中1人傷重不治，整起事件連同司機在內共1死6輕重傷。
死傷意外掀清潔隊收運垃圾安全問題，除龜山在地議員李宗豪、陳雅倫和孫韻璇關心此事，桃園區議員于北辰也利用總質詢機會獻策，建議導入科技設備預防。
于北辰表示，國內現在有項專利叫「油門抑制系統」，其作動原理與車輛針對外在可能危險自動煞停不一樣，它在駕駛昏迷或發生緊急狀況時會緊急煞停，盼市府研議加裝加裝，「人不是機器，會有突然不舒服的時候，若有科技設備協防突發狀況，對司機與倒垃圾民眾安全都有保障」。
環保局長顏己喨指出，目前市場常見的車輛輔助安全系統必須時速20公里以上才會運作，垃圾車與資源回收車沿街收運，時速往往低於此標準，因此市府已投入15萬元委請專業廠商研發其他安全裝置，可在時速15公里以下運作，補足車輛低速前進的主動防護。
顏己喨表示，市府開發安全系統是在垃圾車與資收車各裝一個偵測器，當兩車距離小於12公尺時，系統就會發出蜂鳴聲、自動煞停車輛並在距離前車1.5公尺時完全停止。系統已在封閉場預測試，預計6月先在龜山裝機測試，若成效良好，監理站也同意裝設，今年底會完成500組車輛裝設。
張善政表示，這套系統如果成熟，未來會想辦法推廣，考慮設獎勵機制，鼓勵公車業者也加裝。
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