聲聲「爸比」擊潰心防 桃監懇親會受刑人抱幼女痛哭

隨著五月馨香綻放，法務部矯正署桃園監獄連續2天舉辦「母親節面對面懇親活動」，當一道道厚重鐵門開啟後，稚嫩的童音興奮地喊著「爸比」，讓原本凝重的空氣瞬間變得柔軟，等候許久的不僅是家人的身影，更是一場場壓抑已久的思念與懺悔。

平日戒備森嚴的會客空間裡，這兩天不時傳來孩子笑聲與成年人極力隱忍不斷吸鼻子的悶聲，或是啞著嗓子持續啜泣；不少受刑人一見到滿頭華髮的母親、憔悴的妻子與孩子，情緒瞬間潰堤，有人低頭拭淚，有人緊握家人的手不肯放開。對他們而言，短短數十分鐘的相聚，不只是探視，更像是一場重新找回人生方向的救贖。

受刑人阿明神情緊張地望向會場大門方向，看著門開開關關「又不是…會來吧？」他低聲嘟嚷著，耳邊似乎聽見有小女孩問道「等一下就可以看到爸比嗎？」阿明覺得這小孩說話的方式好像他家「長公主」，「好想我的寶貝們啊！」

當會場大門再度打開，阿明的妻子抱著年幼小女兒，身旁牽著兩個較大的女兒緩緩走進會場，三名女娃兒都還不到10歲的年紀；孩子們看到許久未見的父親，稚氣的臉龐瞬間亮了起來，「爸比耶，真的是爸比！」老大和老二隨即飛奔上前，一手牽著阿明的手，另一手則緊抱著阿明的大腿不放。

阿明愣了一下，摸了摸兩個寶貝女兒的頭，隨後雙手顫抖地從妻子手中抱起最小的女兒，眼淚奪眶而出，他不停地撫摸老三的臉，像是想把以往錯過的陪伴一次補回來，兩名大女兒也緊緊依偎在父親身邊，不鬆手。

「希望他有所改變，為我們家洗心革面！」一旁的妻子強忍淚水，眼神裡透露著疲憊，卻仍然保有期待的亮光，她輕聲地說，「我自己一打三帶著孩子們很辛苦，就算日子再怎麼艱難，仍時時提醒孩子們，不要忘記爸爸對她們的愛」；聽見妻子的話，阿明早已泣不成聲，他哽咽著向寶貝們承諾「爸比一定會好好表現，早點回家陪你們，再也不離開。」

桃園監獄表示，許多受刑人在服刑期間最難熬的不是失去自由，而是對家人的愧疚；特別是孩子還小，一次次缺席成長、生日與節日，總讓他們在夜深人靜時更加自責，這也是親情支持往往成為受刑人願意悔改、重新做人的最大力量。

除了安排懇親活動，現場也展示受刑人親手製作的母親節卡片。一筆一畫雖然樸拙，卻寫滿平常難以說出口的歉意與思念。有人在卡片裡寫下「媽，對不起讓妳失望了」；也有人簡單一句「等我回家」，卻讓收下卡片的母親當場落淚。

桃園監獄政風室也趁著活動辦理「廉政心、慈母情」宣導，將反貪腐、反賄選與反詐騙觀念融入親情互動之中，透過有獎徵答與家屬共同參與，讓法治教育不再只是生硬口號，而是真正走進家庭與人生。

典獄長高千雲說，監獄的教化功能不僅在於懲戒，更在於「修復」與「支持」；家庭的牽絆往往是受刑人改過自新最強大的動力來源！連續兩天的懇親活動，不僅紓解受刑人思親之情，更透過妻子不離不棄的守候、孩子們純真的笑容，在受刑人迷失的人生道路上，點亮一盞通往社會、回歸家庭的希望之燈。

阿明夫妻和他們家三個寶貝公主，留下難得的合影。圖／桃園監獄提供

桃園監獄典獄長高千雲和後方的教化科長在懇親會中，關懷受刑人和家屬的狀況。圖／桃園監獄提供

母親節即將到來，矯正署桃園監獄連續兩天辦理懇親會，活動現場溫馨熱鬧，笑聲、哽咽聲、哭泣聲不斷，不僅紓解受刑人思親之情，更透過妻子不離不棄的守候、孩子們純真的笑容，在受刑人迷失的人生道路上，點亮一盞通往社會及回家的希望。圖／桃園監獄提供