影／何智達憂台1線替代道路「看不到完工」 楊文科曝全線通車時間

新竹縣議員何智達於議會總質詢關切地方交通建設與濱海觀光發展，指出延宕多年的「台一線替代道路工程」目前僅第一期開工，進度仍顯緩慢，若照此速度推進，第二、三期工程恐遙遙無期，甚至向縣長直言「我們都看不到了」。他呼籲縣府應評估將第二、三期工程合併辦理，縮短行政作業與施工期程，盡快打通東西向支線道路，以紓解竹科與工業區龐大通勤車流。

對此，新竹縣長楊文科回應，台一線替代道路第一期工程預計明年初完工，第二期目前正進行規畫設計，預計年底前發包並動工；至於第三期工程及東西向支線部分，將在第二期動工後接續辦理工程設計，以連續性方式推進，預估5、6年內可望全線完工通車。

在濱海觀光發展方面，何智達表示支持縣府規畫成立新竹縣第一個縣級風景區，但強調不能只有建設，更應同步設立專責管理中心，負責後續維護與營運，提升整體觀光品質與執行效率。

何智達也點出新豐海岸線觀光發展長期問題，指出從南到北的海岸線，包括鳳坑沙灣、紅樹林、生態自行車道等區域，都面臨設施老舊、景觀破損及維護不足等情況。以鳳坑為例，過去投入經費施作景觀工程，但目前因海風吹蝕與海浪沖刷，沙灘流失、石塊裸露，現場甚至雜草叢生，景觀品質明顯下滑。

此外，紅樹林木棧道修復進度也遭批評。何智達指出，木棧道損壞後多年未恢復，原先規畫串聯鳳坑沙灣、石滬、紅樹林等，打造完整濱海遊憩廊帶，如今卻因動線中斷，民眾只能折返再前往其他景點，影響旅遊體驗。

何智達也點名波頭漁港周邊設施失修，指當年耗資數千萬元興建的設施，如今多已破損不堪，周邊長年堆積沙丘、環境雜亂，強風吹起時黃沙漫天，難以吸引遊客。

對於專責管理單位的建議，楊文科表示，目前新豐海岸風景特定區由交通處作為專責單位，縣府也會研究是否成立專責管理單位，進一步強化新豐海岸線的管理與發展。

交通處長姜禮仙表示，新竹縣西區濱海觀光設施長期受海風與鹽分侵蝕，損壞嚴重，今年已編列3000萬元辦理海岸風景區開口契約，優先修繕海岸風景特定區內設施；中長期將推動親水環境改善、步道優化、休憩設施與停車空間整備。另縣府已公告縣級風景特定區，後續將爭取中央補助，提升濱海觀光品質。