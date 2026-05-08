桃園放寬工業區廢棄物處理場限制惹議 環保局：現代設備技術已進步

桃園曾有新設加油站距離幼稚園太近惹議，市府後來修「都市計畫法桃園市施行細則」相關審查條例，民代研究規定發現加油站設置條件變嚴，但工業區廢棄物處理場有放寬，質疑標準不一；市府表示，放寬有參考其他五都作法與考量現代設備技術進步，對高汙染廢棄物處理仍有管制。

桃園2024年曾發生新設加油站與幼兒園僅一條馬路之隔，距離不超過20公尺，事關孩童安全問題，引發廣大關注。市府研究相關法規，發現地方有規定農業區土地興辦幼兒園須距離加油站100公尺以上，中央也限制加油站距離國中小及高中不得小於100公尺，唯獨漏掉新設加油站距離幼兒園的限制，為此曾在2024年修訂施行細則相關審查規定。

揭露加油站案的民進黨桃園市議員黃崇真研究施行細則相關規定，發現市府新增新設加油站須距離幼兒員100公尺規定，但取消工業區新設廢棄物處理場須距離住宅區、古蹟與機關學校300公尺限制，並指相關規定2024年已修訂，卻拖到今年1月公告上路，質疑市府不顧市民權益。

黃崇真表示，若沒有刪除距離限制，所有法條都無法允許此類機構設置在住宅區、校園旁。市府現在放寬設立條件，等同於開一道門，讓不肖業者以共同清除處理機構名義去做廢棄物處理設施的事情。

桃園市都發局表示，加油站與工業區廢棄物處理場設置審查要點均於2024年修訂公告，今年1月是修施行細則，所修規定也與加油站、工業區廢棄物處理場無關。

關於工業區放寬廢棄物處理場設置規定，環保局長顏己喨稱部分工業區鄰近古蹟、學校和住宅區，甚至一條馬路之隔，業者反映原先規定會限制工業區邊陲地帶土地及廠房的使用方式，衝擊工業區的整體發展，所以建議都發局修正審查要點。

顏己喨說，環保局檢視其他五都未限制工業區廢棄物處理廠與學校等設施的距離，有考量現在廢棄物處理技術與設備進步，所以放寬一般廢棄物處理廠的設置條件，有害廢棄物、焚化爐與汙水處理廠則維持原本規定不變。