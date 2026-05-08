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無血緣的母親...10年接住9個孩子 寄養媽媽鄭秀娟：人生最好的決定

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
55歲的鄭秀娟（右）投入寄養家庭照顧工作已10年，共照顧過9名孩子，她的母親是支持她持續堅持下去的力量之一。記者林敬家／攝影
55歲的鄭秀娟（右）投入寄養家庭照顧工作已10年，共照顧過9名孩子，她的母親是支持她持續堅持下去的力量之一。記者林敬家／攝影

55歲的鄭秀娟投入寄養家庭照顧工作已10年，期間歷經離婚成為單親，卻始終未曾中斷對失依孩子的照顧。在家人支持下，她10年來共照顧過9名孩子。鄭秀娟說，自己只是用一點點時間，陪孩子走一段最難的路，「成為寄養家庭，是人生中最好的決定之一。」

家住彰化鹿港的鄭秀娟坦言，寄養家庭很少遇到「好帶的孩子」，每個孩子背後都有不同困境，包括發展遲緩、家長疏忽照顧、家長失能，甚至家暴等問題。有些創傷來自家庭，有些則與孩子本身狀況有關。她希望能在孩子最無助的時候接住他們，像家人、像朋友一樣陪在身邊。

提起寄養童，鄭秀娟總是忍不住紅了眼眶。她曾照顧三胞胎其中一名孩子，孩子因先天不足，加上嬰兒時期缺乏妥善照顧，3歲來到她家時，不會說話、走路也不穩。她一路陪著孩子接受早療，從發展學園到進入一般幼兒園，再到國小，也協助配眼鏡治療弱視。

孩子因常感冒，她還帶著看中醫調養身體；後來又因扁桃腺腫大導致睡眠中止症，在醫師建議下接受手術，她也全程陪伴，陪孩子熬過最辛苦的時期。

鄭秀娟說，孩子國小一年級離開前，一度無法諒解她，「但大人的真心相待，孩子都感受得到。」目前她曾照顧過的孩子中，有些已轉往機構生活，但她每年仍會帶著家人前往探望、陪吃飯，希望讓孩子知道，關心從來沒有離開。

她也提到，曾有一名讓她相當頭痛的孩子，在學校不僅搶東西、偷同學物品，還會踢人。她後來理解，孩子的行為來自需求長期未被滿足；當外在物質缺乏時，她帶孩子一起去買需要的東西，教他學會表達；而內在情感缺口，則來自原生家庭創傷；經過多次漸進式返家後，孩子最後終於願意回到原生家庭。

離開前，孩子緊緊抱著她，一聲聲喊著「媽媽」，讓她至今難忘。

鄭秀娟說，這10年間也曾想放棄，但有一名愛畫畫的孩子，在返家前鼓勵她繼續做下去，甚至希望把自己的東西留給下一個孩子使用。她最後沒有收下，只和孩子約定，自己會繼續陪伴更多孩子，也約好等孩子18歲時再回來找她。

「成為寄養家庭，是人生中最好的決定之一。」鄭秀娟說，這些經歷，也讓她兩個女兒找到人生方向，如今一人擔任國小附幼老師，一人是國小老師，而她自己則繼續留在寄養家庭崗位上，「我們一起在不同的位置，接住需要幫助的人。」鄭秀娟今年也獲得彰化家扶中心模範寄養媽媽表揚。

寄養家庭

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