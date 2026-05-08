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竹市機車定檢 明年起全面改採簡訊通知

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市環保局指出，已規畫明年1月1日起，正式停止寄發機車排氣定期檢驗紙本明信片通知，全面改以手機簡訊等數位方式進行提醒，落實無紙化與智慧治理。圖／新竹市府提供
新竹市環保局指出，已規畫明年1月1日起，正式停止寄發機車排氣定期檢驗紙本明信片通知，全面改以手機簡訊等數位方式進行提醒，落實無紙化與智慧治理。圖／新竹市府提供

為兼顧環境保護、市民權益與行政效率，新竹市環保局已規畫明年1月1日起，停止寄發機車排氣定期檢驗紙本明信片通知，全面改以手機簡訊等數位方式提醒，落實無紙化與智慧治理，邁向淨零綠生活，同時守護竹市的空氣品質

市長高虹安表示，推動機車定檢E化通知，不僅可減少紙張使用，更能透過即時手機簡訊提醒，提高通知準確率，避免市民因居住地與戶籍地的不同，或是許久未更新的車籍資料等因素，導致漏接機車定檢的紙本通知。市府將持續以市民需求為核心，導入數位工具優化公共服務政策，達到節能減碳及提高環境品質的目的。

環保局說明，依「空氣汙染防制法」規定，出廠滿5年以上之燃油機車，每年須完成一次排氣定期檢驗，檢驗期限以行車執照所載「發照日期」的月份為基準，前後各一個月內皆可進行排氣檢驗。以發照月份3月為例，檢驗期間為2月1日至4月30日，車主可於檢驗期限內，至全國任一合格之機車排氣檢驗站，只需5分鐘即可免費完成機車排氣檢驗。

環保局指出，部分車主長期存在「收到明信片通知才需要去驗車」的誤解，實際上，每年完成排氣定期檢驗屬車主的法定義務，無論是否收到明信片通知，皆不會影響排氣檢驗的程序。

此外，為維護機車檢驗制度的公平性，環保局導入科技執法機制，透過固定式及移動式車牌辨識系統，針對稽查的車輛進行排氣檢驗紀錄比對，若有查核逾期未完成排氣檢驗的車輛，依空氣汙染防制法，車主將會收到500元罰單；若在接獲通知後，超過6個月仍未完成排氣檢驗者，罰鍰將加重至3000元；倘若經再次通知，仍未依期限完成排氣檢驗者，將移請監理機關註銷其機車牌照，呼籲車主務必依規完成排氣檢驗，避免受罰。

環保局提到，近年來推動無紙化政策上路後，環保局頻繁於鄰里辦公室、排氣檢驗站、賣場、加油站、大專院校、公務機關及市府大型活動等場合，宣導手機簡訊登錄政策，目前已有7萬1000輛機車完成簡訊登錄作業。

車主亦可透過「新竹市數位申辦服務平台」( https://gov.tw/JFM )或下載「新竹通」APP，登錄車號及手機號碼，即可於年度排氣檢驗期限前收到手機簡訊提醒，避免車主因忙碌或未收到明信片而錯過檢驗時程。此外，轄內87處機車排氣檢驗站，均可協助車主現場完成手機簡訊登錄，讓市民在驗車的同時，即可一併完成登錄程序。

高虹安 機車 空氣品質

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