歌舞喊「我愛你」遭指馬屁 竹市稅務局嘆曲解害高虹安被誤會

有網友在threads發文，指昨到新竹市稅務局，發現有許多工作人員正播小虎隊的歌跳舞，並大喊「我愛你」，仔細一看現場竟有新竹市長高虹安，驚呼是「馬屁文化」；對此，有稅務局員工還原事情原貌，強調稅務局七月將至全國會議表演，高虹安是因母親節將至到各局處送花，根本不知道稅務局要跳舞，稅務局無端被曲解，還害高虹安被誤會，實在很委屈。

對此，稅務局私下表示，「愛你喔」是小虎隊「愛」的歌詞，這是本來就有的，也是對現場的每一位員工與民眾說的，是一首充滿愛及凝聚力的歌。稅務局員工準備要在全國會議表演的內容，剛好遇到高虹安來致贈母親節康乃馨，所以員工想說也用這首手語歌傳遞愛，獻給現場的所有人。

稅務局人員指出，該發文帳號明顯有政治立場，帶有色眼鏡看待此事，高虹安並不知情稅務局在跳舞，只是恰巧因母親節到各局處送花，卻無端被曲解還害高虹安被誤會，實在很委屈。

該網友發文指出，「來新竹國稅局嚇一跳，居然滿滿的工作人員播小虎隊的歌在跳舞，還喊口號說什麼我愛你，他原本還以為是歡迎繳稅的民眾，仔細一看原來是因為高虹安來了，媽呀這是什麼馬屁文化….？以前從沒看過這樣，現在繳稅季大家都忙得要死，還要跳舞給高虹安看…虹安妳有在體恤公務人員嗎？納稅錢是這樣給這些公務人員練舞的嗎？」