竹縣營養午餐 議員爭取調升10元

新竹縣免費營養午餐行之有年，不過縣議員彭余美玲昨在議會總質詢點出，近年物價與食材成本持續上漲，但竹縣國中小營養午餐餐費卻低於鄰近縣市，爭取每餐調升十元，也盼加入在地水產入菜。縣長楊文科允諾，一個月內研擬方案。

彭余美玲說，新竹縣營養午餐餐費國中、國小每日僅五十元、國、高中五十三元，不僅低於新竹市的六十二元至六十五元，也低於苗栗縣統一六十五元標準。

她進一步比對竹竹苗營養午餐規範後也發現，新竹縣對營養午餐供應有機蔬菜、在地水果及產銷履歷農產規定要求最高，但整體餐費卻最低；又加上廚餘處理政策改變，恐加劇團膳業者負擔，建議縣府每餐餐費調升十元，讓孩子「吃得更健康、吃得更好」。

楊文科答詢說，新竹縣營養午餐多年來物美價廉、營養豐富，每周供應有機蔬菜、有機米、季節水果及水產類食材，「學生真的很幸福」。尤其透過循環經濟模式，由尖石、五峰菜農契作種植有機蔬菜，再由縣農會透過冷鏈配送至學校與團膳業者，建立完整供應鏈。

不過，楊文科也坦言，近期廚餘政策改變及物價上漲，確實增加業者成本，將請教育局邀集相關單位審慎評估、研議方案，下學期起會有新的營養午餐補助經費，希望兼顧孩子營養與業者合理成本。