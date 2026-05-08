串聯商圈 竹市關埔七號空橋開工

新竹市長高虹安任內力推建置關埔生活圈全區空橋系統，跨越慈雲路主幹道的首座「慈雲空橋」預計今年七月初完工，驗收合格後啟用。

竹市府昨天再舉行埔頂二路與慈雲路東側的「七號空橋」開工典禮，預估年底完工，要讓關埔空橋生活圈逐步成形。

新竹市工務處指出，七號空橋工程自二○二四年啟動籌備，經多次審議與整體檢討，逐一審視公共人行道、行人穿越線、橋下道路夜間照明等設施設置，到橋墩配置、行人等候空間規畫，以及交通號誌與車輛停等位置的可視性等細節，以兼顧通行安全、環境品質與使用便利性。

竹市府昨天舉行七號空橋開工典禮，高虹安親自出席見證。她說，慈雲空橋已於日前完成第二次鋼構吊裝，主橋體成功跨越道路，工程進度達成重要里程碑，如今迎來七號空橋開工，象徵關埔空橋生活圈再向前邁進一步。

高虹安也提到，七號空橋是由民間企業捐資興建，展現公私協力推動城市建設的具體成果，預計工期六個月，完工後將進一步完善關埔地區立體人行路網，成為串聯商圈、住宅與日常生活動線的重要節點。

工務處說明，關埔地區歷經十餘年建設發展，生活機能已日趨成熟，隨著周邊居住人口持續成長，步行通行需求亦逐步提升。由於慈雲路沿線車流繁忙，行人穿越路口往往需較長等候時間，未來空橋完工後，將可有效分流人車動線，進一步提升通行便利性與整體安全性。