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缺工缺料 桃園工程頻流標 預算增惹議

聯合報／ 記者陳俊智黃羿馨／連線報導
桃園捷運綠線延伸中壢招標不順，引發民代關切。本報資料照片
桃園捷運綠線延伸中壢招標不順，引發民代關切。本報資料照片

近年原物料上漲、缺工等因素，衝擊公共工程。桃園民代昨列出捷運綠線延伸中壢機電標與土建標、中壢後站停三停車場等工程頻流標，預算不斷攀升，是浪費公帑，市長張善政反駁「不要亂扣帽子給我們」，中央鐵路地下化經費也暴增，這是普遍性問題。

桃市議員魏筠昨在議會質詢，指捷運綠線延伸中壢機電標六度流標，土建標兩度流標，經費隨時間推進疊加，希望市府編列預算要審慎評估考量，不要浪費公帑。她也提及中壢後站停三停車場三度流標，要求市府負起責任，不要把問題都往外推。

捷運工程局長劉慶豐強調「絕無浪費公帑」，綠延中壢機電標原核定經費九十七點一五億元是十年前評估的金額，近年受國際戰爭、半導體產業效應及原物料價格攀升等影響，工程成本大幅上漲，市府已參考台中捷運相關標案審慎評估，將機電標預算調整到一七七點二億元。

至於中壢後站停三停車場也三度流標，交通局長張新福說，受營建環境及市場因素影響，工程數度流標，現階段將先闢建為平面停車場，後續另做規畫，兼顧開發效率與地方停車需求。

「工程標不出去是大環境影響。」張善政說，中央鐵路地下化經費也暴增，就顯示這是一個普遍性的問題，不光是市府的問題；市府每名人員都非常用心推動各項市政建設，「請不要亂扣帽子給我們」，市府將根據實際成本及招標趨勢，務實檢討並調整預算。

<a href='/search/tagging/2/新竹縣' rel='新竹縣' data-rel='/2/249353' class='tag'><strong>新竹縣</strong></a>關西分駐所第四期修復工程流標，縣長<a href='/search/tagging/2/楊文科' rel='楊文科' data-rel='/2/140538' class='tag'><strong>楊文科</strong></a>表示，因技師與工班人力凋零導致，將積極招標。圖／新竹縣文化局提供
新竹縣關西分駐所第四期修復工程流標，縣長楊文科表示，因技師與工班人力凋零導致，將積極招標。圖／新竹縣文化局提供

另，新竹縣定古蹟關西分駐所第四期修復工程同樣面臨發包不順「卡關」。縣議員羅仕琦昨在議會質詢說，關西分駐所有一○八年歷史，前三期工程已投入近八千萬元，是關西重要地標，對整體休閒觀光發展相當重要，如今第四期工程遲遲無法順利發包，擔心影響後續開放期程。

楊文科回應，第四期經費已到位，最大問題在古蹟修復相關技師與工班人力逐漸凋零，導致工程招標不易，文化局正積極設法因應，希望近期順利完成發包。

中壢 張善政 停車場 楊文科 新竹縣

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