桃園新創艦隊正式啟航 打造「MEET桃園+」黃金顧問團

桃園市長張善政今日下午前往龜山區，出席「MEET桃園+」啟動記者會。張善政表示，市府攜手指標性創新創業社群平台「數位時代」與「Meet創業小聚」，正式宣告成立「桃園創新創業聯盟」。透過品牌顧問團導入，將桃園新創能量轉化為持續推進的創新浪潮，推動在地團隊邁向全臺及國際舞台。

張善政指出，市府先前已引進國際知名平台「Plug and Play」進駐虎頭山，並在國發會支持下於美國矽谷設立據點。未來市府將以「0到1、1到10、10到N」三階段架構，建構從創意萌芽、產品驗證到規模成長的完整路徑。

「桃園創新創業聯盟」有別於傳統短期補助，致力打造具高度與深度的新創社群。聯盟由其親自擔任召集人、副秘書長金志聿擔任副召集人，並由青年局長侯佳齡擔任執行長，以城市治理高度提供整體支持。未來將聚焦「智慧領航、數位應用、永續飛輪、生活感官」四大產業主軸，建構全方位品牌加速機制。

侯佳齡表示，為協助新創團隊穩健成長，本次聯盟邀集超過15位產、官、研、媒領袖組成顧問團。在「企業經營與創投發展」方面，邀請台哥大總經理林之晨、橡子園顧問董事長陳五福、前全聯副董謝健南、AAMA院長林志垚、台大創創執行長林文欽及TAcc+執行長王崇智等專家優化商業模式；「品牌傳播與媒體公關」則由奧美創辦人丁菱娟協助強化市場聲量。

「地方創生與永續循環」邀請台灣地方創生基金會董事長陳美伶、春池玻璃副總吳庭安及Rewood創辦人陳偉誠推動在地發展；「創新實戰與設計美學」則集結印花樂創辦人沈奕妤、物外設計主理人廖宜賢等代表。

青年局表示，市府持續引進Plug and Play等國際資源進駐桃園，未來將透過「桃園創新創業聯盟」與「MEET桃園+」專屬網站的運作，將打造新創團隊的數位名片牆。聯盟將提供一對一深度輔導，並透過專題報導、Podcast等媒體宣傳，擴大團隊曝光，建立具國際競爭力的桃園新創艦隊。

桃園市長張善政今日下午前往龜山區，出席「MEET桃園+」啟動記者會。記者江婉儀／攝影