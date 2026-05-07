竹風漁市攤商怨「不到3坪月租金3萬、水費高」 議員憂心促調降

時代力量新竹市議員林彥甫說，有竹風漁市的攤商陳情，不到3坪月租金新台幣3萬元，水費每度25元，盼調降。市府表示，相關收費由新竹區漁會辦理，將持續輔導及協助。

林彥甫今天透過文字向媒體表示，近日走訪竹風漁市發現許多硬體問題，包括頻傳跳電與排水不良，地景地磚也有滑動凹凸與大片積水情形，已要求市府及台電積極改善。

林彥甫說，許多攤商反映，不到3坪空間月租金3萬元，且水費每度25元，日前發生代客料理價格過高引發消費糾紛，可見部分攤商只能將成本轉嫁顧客，恐造成民眾認為賣價高而不來漁市消費的惡性循環。

林彥甫強調，向漁會人員詢問得知，租金、水、電費都包含設施保養及維管等，建議可採「管理費」名目區隔，才不會造成誤解。此外，年度收支結算如有盈餘，應調降各項費用，減輕攤商負擔，也避免成本轉嫁顧客。

新竹市政府產業發展處透過文字表示，竹風漁市相關收費是由新竹區漁會依實際營運及維護管理需求辦理，相關費率經漁會理事會審議，市府尊重漁會營運機制，並將持續輔導及協助。

產發處說，市府已持續辦理相關設施改善作業，地景部分也持續要求廠商依現場狀況調整改善，台電公司刻正辦理電力容量提升相關工程。市府將持續與漁會合作，兼顧場域品質、攤商經營及遊客消費體驗。