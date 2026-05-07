快訊

逾30人持球棒圍毆…前立委曾蔡美佐骨裂送醫 住家被砸、5人遭打傷

國1高科交流道「6車連環撞」釀嚴重回堵 國道警趕抵現場處理

鄭麗文、盧秀燕吃牛肉麵「交換軍購意見」 地方人士：對1事看法相同

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北幼兒近視問題浮現 竹縣議員盼比照竹市推學前視力篩檢

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議員邱靖雅今在議會總質詢指出，國健署學齡前兒童視力篩檢試辦計畫中，檢查異常比例高達65%，盼縣府比照新竹市推動學前視力篩檢制度。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員邱靖雅今在議會總質詢指出，國健署學齡前兒童視力篩檢試辦計畫中，檢查異常比例高達65%，盼縣府比照新竹市推動學前視力篩檢制度。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北人口快速成長、3C產品普及，兒童近視與視力惡化問題也逐漸浮現。縣議員邱靖雅今在議會總質詢指出，國健署學齡前兒童視力篩檢試辦計畫中，檢查異常比例高達65%，盼縣府比照新竹市推動學前視力篩檢制度。縣長楊文科表示，將研議分區巡迴篩檢機制。

邱靖雅指出，根據臨床數據、諮詢親友，她發現學齡前幼兒視力惡化狀況日益嚴重，依據國民健康署的學齡前兒童視力篩檢試辦計畫，發現檢查結果異常的孩子高達65%。

邱靖雅說，新竹市政府採購3台視力檢測儀器，前往各園所為學齡前兒童篩檢，她認為，縣府與各鄉鎮市公所應共同合作，並將聽力、口腔檢查等項目一併納入，建立完整的學前預防體系。

楊文科答詢表示，隨著3C產品普及，幼兒近視、斜視及弱視比例確實攀升。他坦言新竹縣醫療資源多集中在市區，且眼科醫師人力較鄰近縣市少，而城鄉也存有差距。楊文科承諾，將指示衛生局針對竹北、竹東及湖口等鄉鎮進行需求評估，研究如何透過公部門力量推動視力保健，確保孩子能早期發現視力問題並及時矯正。

新竹縣衛生局表示，會先行了解新竹市的做法，目前也預計要提升兒童視力照顧，研議採取縣市整合模式進行，並以鄉鎮市進行分區，固定時間由醫療團隊前往，期望透過早期篩檢，守護兒童視力健康。

邱靖雅 國健署 楊文科 新竹 近視

延伸閱讀

北市最胖高國中小曝光 富安國小、大理國中、惇敘工商肥胖率居冠

議員促竹縣敬老卡開放農會、掛號費使用 楊文科拍板：一個月內回應

桃園、竹縣敬老愛心卡 擬擴大使用範圍

新竹市公共化幼兒園招生新制 將採全學區登記、統一招生

相關新聞

竹風漁市攤商怨「不到3坪月租金3萬、水費高」 議員憂心促調降

時代力量新竹市議員林彥甫說，有竹風漁市的攤商陳情，不到3坪月租金新台幣3萬元，水費每度25元，盼調降。市府表示，相關收費...

竹北幼兒近視問題浮現 竹縣議員盼比照竹市推學前視力篩檢

新竹縣竹北人口快速成長、3C產品普及，兒童近視與視力惡化問題也逐漸浮現。縣議員邱靖雅今在議會總質詢指出，國健署學齡前兒童視力篩檢試辦計畫中，檢查異常比例高達65%，盼縣府比照新竹市推動學前視力篩檢制度

桃園北橫花現台七農遊不塞車 大溪警搭車停車指引出爐

桃園市北橫「花現台七」花卉農遊9日（周六）開場，大溪警分局今日表示，活動至24日（周日），正值繡球花、金針花花期、油桐花尾聲，加上沿線大溪、復興區景點多又逢母親節，將吸引大量遊客上山。

串聯竹市埔頂二路與慈雲路東側　關埔7號空橋動工

關埔空橋生活圈逐步成形！新竹市府今舉行埔頂二路與慈雲路東側第二層公共人行通道工程（編號7號空橋）開工典禮，由市長高虹安宣布動工。高虹安表示，7號空橋自2024年啟動籌備，串聯埔頂二路與慈雲路東側步行動

桃園工程流標預算增加惹議 張善政回擊：中央鐵路地下化經費也暴增

桃園市議會定期會今進行市政總質詢，民進黨議員魏筠質疑市府多項工程數度流標浪費公帑，引起市府官員不悅，局處首長據理力爭辯駁，市長張善政也回擊「不要亂扣帽子給我們」。

母親節 桃園平鎮警攜手民團溫暖贈警察媽媽賀禮

桃園市平鎮警分局與地方團體今日贈分局為人母的同仁母親節禮物，讓辛勤付出的母親們感受節日的溫馨與關懷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。