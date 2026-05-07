竹北幼兒近視問題浮現 竹縣議員盼比照竹市推學前視力篩檢

新竹縣竹北人口快速成長、3C產品普及，兒童近視與視力惡化問題也逐漸浮現。縣議員邱靖雅今在議會總質詢指出，國健署學齡前兒童視力篩檢試辦計畫中，檢查異常比例高達65%，盼縣府比照新竹市推動學前視力篩檢制度。縣長楊文科表示，將研議分區巡迴篩檢機制。

邱靖雅指出，根據臨床數據、諮詢親友，她發現學齡前幼兒視力惡化狀況日益嚴重，依據國民健康署的學齡前兒童視力篩檢試辦計畫，發現檢查結果異常的孩子高達65%。

邱靖雅說，新竹市政府採購3台視力檢測儀器，前往各園所為學齡前兒童篩檢，她認為，縣府與各鄉鎮市公所應共同合作，並將聽力、口腔檢查等項目一併納入，建立完整的學前預防體系。

楊文科答詢表示，隨著3C產品普及，幼兒近視、斜視及弱視比例確實攀升。他坦言新竹縣醫療資源多集中在市區，且眼科醫師人力較鄰近縣市少，而城鄉也存有差距。楊文科承諾，將指示衛生局針對竹北、竹東及湖口等鄉鎮進行需求評估，研究如何透過公部門力量推動視力保健，確保孩子能早期發現視力問題並及時矯正。

新竹縣衛生局表示，會先行了解新竹市的做法，目前也預計要提升兒童視力照顧，研議採取縣市整合模式進行，並以鄉鎮市進行分區，固定時間由醫療團隊前往，期望透過早期篩檢，守護兒童視力健康。