桃園北橫花現台七農遊不塞車 大溪警搭車停車指引出爐

桃園市北橫「花現台七」花卉農遊9日（周六）開場，大溪警分局今日表示，活動至24日（周日），正值繡球花、金針花花期、油桐花尾聲，加上沿線大溪、復興區景點多又逢母親節，將吸引大量遊客上山。

大溪警方表示，繡球花主要花區在百吉休閒農業區，周邊路幅狹窄，警方會加強取締違規停車，並已經和主辦單位農業局規畫停車場，包括開放介壽國中與仁愛商圈內的仁愛、上台地停車場，共計433個車位，另外還有慈湖停車場189個車位，假日還有4輛免費接駁車前往主會場。

大溪分局長徐章哲表示，花季期間北橫沿線車流大幅增加，警方已全面盤整交通節點，針對易壅塞路段加強疏導及取締違規停車，賞花遊客請多利用接駁車及大眾運輸工具。

復興區是北台灣重要的花卉產區，繡球花是產業命脈，百吉休閒農業區有北台灣規模最大金針花海，今年活動以北橫公路串聯桃花源、百吉休閒農業區特色花卉，與農場手作體驗，還能品嘗及選購竹筍、五月桃等農產品。

桃園北橫「花現台灣」假日接駁車乘車地點和時刻表。圖／大溪警分局提供

桃園北橫「花現台灣」停車場資訊。圖／大溪警分局提供