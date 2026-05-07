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串聯竹市埔頂二路與慈雲路東側　關埔7號空橋動工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府今舉行埔頂二路與慈雲路東側第二層公共人行通道工程（編號7號空橋）開工典禮，由市長高虹安宣布動工。記者王駿杰／攝影
新竹市府今舉行埔頂二路與慈雲路東側第二層公共人行通道工程（編號7號空橋）開工典禮，由市長高虹安宣布動工。記者王駿杰／攝影

關埔空橋生活圈逐步成形！新竹市府今舉行埔頂二路與慈雲路東側第二層公共人行通道工程（編號7號空橋）開工典禮，由市長高虹安宣布動工。高虹安表示，7號空橋自2024年啟動籌備，串聯埔頂二路與慈雲路東側步行動線，預計工期為6個月，完工後將進一步完善關埔地區立體人行路網，成為串聯商圈、住宅與日常生活動線的重要節點。

高虹安說，推動關埔生活圈全區空橋系統建置是她的重要工程政策之一，日前跨越慈雲路主幹道的「慈雲空橋」完成第二次鋼構吊裝，主橋體成功跨越道路，工程進度達成重要里程碑。今再度迎來7號空橋（橫跨埔頂二路與慈雲路東側）正式開工，象徵關埔空橋生活圈再向前邁進一步，展現市府持續完善都市步行環境的決心。

高虹安指出，7號空橋納入市府整體關埔空橋系統規畫，由民間企業捐資興建，展現公私協力推動城市建設的具體成果，完工後將有效提升人行安全與通行便利性，打造更友善、連續的步行空間，逐步實現以人為本的宜居城市願景。

工務處表示，「埔頂二路與慈雲路東側第二層公共人行通道工程（編號7號空橋）」自啟動籌備以來，歷經規畫、設計及施工等階段，並經多次審議與整體檢討，從公共人行道、行人穿越線等設施設置，到橋墩配置、行人等候空間規劃，以及交通號誌與車輛停等位置的可視性等細節，皆逐一審慎盤點，降低視覺死角風險；同時強化橋下道路夜間照明，並納入女性使用者友善設計，兼顧通行安全、環境品質與使用便利性。

工務處說明，關埔地區歷經十餘年建設發展，生活機能已日趨成熟。隨著周邊居住人口持續成長，整體通行需求亦逐步提升，日常往來族群除通勤與採買民眾外，亦涵蓋長者與兒童等多元使用者。由於慈雲路沿線車流繁忙，行人穿越路口往往需較長等候時間，未來空橋完工後，將可有效分流人車動線，進一步提升通行便利性與整體安全性。

工務處指出，關埔空橋的興建有賴鄰地、鄰房、周邊社區住戶及全體市民的包容與配合，使工程得以順利推進。隨著各座空橋陸續完成並啟用，將有效紓解慈雲路沿線長期以來的人車交通壓力。市府未來也將持續推動關埔地區空橋系統建置與行人環境改善，逐步串聯完整步行動線，完善關埔生活圈機能。

高虹安表示，7號空橋自2024年啟動籌備，串聯埔頂二路與慈雲路東側步行動線，預計工期為6個月。記者王駿杰／攝影
高虹安表示，7號空橋自2024年啟動籌備，串聯埔頂二路與慈雲路東側步行動線，預計工期為6個月。記者王駿杰／攝影

高虹安 新竹 人行道

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