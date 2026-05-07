桃園工程流標預算增加惹議 張善政回擊：中央鐵路地下化經費也暴增

桃園市議會定期會今進行市政總質詢，民進黨議員魏筠質疑市府多項工程數度流標浪費公帑，引起市府官員不悅，局處首長據理力爭辯駁，市長張善政也回擊「不要亂扣帽子給我們」。

魏筠質詢指出，捷運綠線機電標6度流標，土建標也2度流標，經費不斷隨時間推演疊加，希望市府編列預算要審慎評估考量，不要浪費公帑。

桃園市捷運工程局長劉慶豐強調，絕無浪費公帑，強調標案若不考慮市庫財政、以大幅超過市場價格的預算招標就能標出，但實務面不可能這樣做。他也說，綠延中壢機電標預算97.15億元是以前評估的金額，現在以按照台中捷運標準調整到177.2億元，但沒人想得到會發生美伊戰爭，也沒人想得到會有台積電效應。

張善政也強調市府每一位人員都非常用心推動各項市政建設，「請不要亂扣帽給我們」。他也說，工程標不出去是大環境影響，中央鐵路地下化經費也暴增，顯示這是一個普遍性的問題，不光是市府的問題。

魏雲也提到中壢後站停三停車場3度流標、過嶺市場與八德置地廣場5、6樓空間規畫等問題，批評市府不要把問題都往外推，市府也該負責任；張善政回應，他沒有把問題推給中央，他講的是中央與地方面臨到的共同問題，「不要曲解我的話」。

針對中壢後站停三停車場，交通局長張新福表示工程因為數度流標，現階段將先改為平面停車場，後續另做規畫；經發局長張誠和體育局長許彥輝則允諾會盡快把市場與置地廣場處理好。