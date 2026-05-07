苗栗原民處退休科長黃松光致力推動原鄉發展 榮獲三等原住民族獎章

苗栗縣政府原住民族及族群發展處退休科長黃松光任職期間長期深耕原住民族事務，致力推動原鄉基礎建設與部落整體發展，榮獲原住民族委員會頒發「三等原住民族獎章」。縣府原民處表示，黃松光獲此獎章為苗栗縣首例，縣長鍾東錦將接見表揚並頒發獎勵金，感謝他多年來對原鄉建設的奉獻與付出。

原住民族及族群發展處表示，黃松光任職科長期間秉持高度使命感，積極投入原住民族地區公共建設規畫與推動，特別著重於強化部落聯外交通與生活環境改善，成功爭取「原住民族地區特色道路改善計畫」、「宜居部落藍圖規畫」等中央資源，系統性提升原鄉道路品質與安全機能，改善部落交通條件，促進產業與觀光發展。

原民處指出，黃松光科長任內的具體成果，包括完成全縣原鄉集居部落聯外道路調查、規畫及改善作業，並推動32個部落公共建設藍圖規畫，內容涵蓋部落公共空間、排水系統、環境景觀及文化設施等，有效提升部落生活品質與居住安全，此外，他也主導多項重要建設工程，包括泰安（清安）至南庄（八卦力）道路改善工程、泰雅文化產業區興建計畫及 頭份都會區原住民族綜合服務中心建置，對原鄉與都會原住民族服務體系均具指標性意義。

原住民族委員會指出，「原住民族獎章」是為表彰對原住民族政策與法規、教育文化、社會福利與醫療、經濟發展及文化保存等領域具有重大貢獻之人士，黃松光榮獲三等獎章，不僅肯定他個人長期投入原鄉建設的努力，也彰顯苗栗縣政府團隊在推動原住民族事務上的卓越成果。

鍾東錦表示，黃松光在職期間務實推動各項建設，成果有目共睹，為苗栗原鄉發展奠定良好基礎，此次獲獎實至名歸，未來縣府將持續推動原住民族政策，精進部落基礎建設與公共服務，打造更安全、宜居且具文化特色的生活環境。