新竹「關西分駐所」最後一期修復卡關 楊文科嘆古蹟工班凋零招標難

新竹縣定古蹟關西分駐所歷經多年分期修復，第3期工程今年3月已完工，但第4期約2000萬工程卻因發包不順卡關。新竹縣議員羅仕琦今天在議會質詢時盼關西分駐所盡速修復。縣長楊文科表示，發包困難是因修復相關技師與工班人力逐漸凋零，文化局正積極設法招標。

羅仕琦指出，關西分駐所已有108年歷史，前3期工程已投入近8000萬元，是關西重要地標，也是地方「大客廳」，位於關西鎮核心區域，對整體休閒觀光發展相當重要。如今第4期工程遲遲無法順利發包，擔心影響後續開放期程，希望縣府積極協助，讓整體修復計畫順利完成。

新竹縣長楊文科答詢表示，關西分駐所是百年前的日式建築，也是縣定古蹟，對關西鎮而言具重要歷史與觀光價值，縣府一直全力推動修復工程，目前第1至第3期都已修繕完成，第4期經費也已到位。

楊文科指出，目前最大問題在於發包困難，原因是古蹟修復相關技師與工班人力逐漸凋零，導致工程招標不易，文化局正積極設法，希望近期能順利完成發包。他表示，待第4期完成後，整個關西分駐所修復計畫將全數完工，對關西觀光發展將有很大幫助。

據新竹縣文化局資料，關西分駐所保存完整日治時期警察聚落樣貌，但因長年缺乏修繕，曾出現多處毀損與結構安全疑慮。縣府近年陸續推動調查研究與分期修復，第1、2期工程已完成，並引入台灣崑劇院與藝文空間進駐。

第3期工程則聚焦兩棟古蹟建築修復，拆除過去因警眷住宿需求增建的附屬空間，恢復建築原有輪廓，並修復日式黑瓦屋面、木構屋架及牆體。其中警眷宿舍還採用傳統「小舞壁」工法，以井字形竹篾搭配麻繩綁紮，重現日式木造建築特色。