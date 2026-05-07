快訊

半夜手機開「1模式」小心！睡醒秒噴好幾萬 99％苦主來不及救

iPhone 18 Pro系列曝3大新設計！動態島縮小、「櫻桃紅」新色讓人想買

5月4G、5G便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹縣營養午餐「高規格」卻最低價 議員喊漲10元顧品質縣長允諾

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣的免費營養午餐行之有年，新竹縣議員彭余美玲今在議會總質詢指出，近年物價與食材成本持續上漲，但新竹縣國中小營養午餐餐費仍低於周邊縣市，希望每餐調升10元。記者黃羿馨／攝影
新竹縣的免費營養午餐行之有年，新竹縣議員彭余美玲今在議會總質詢指出，近年物價與食材成本持續上漲，但新竹縣國中小營養午餐餐費仍低於周邊縣市，希望每餐調升10元。記者黃羿馨／攝影

新竹縣的免費營養午餐行之有年，新竹縣議員彭余美玲今在議會總質詢指出，近年物價與食材成本持續上漲，但新竹縣國中小營養午餐餐費仍低於周邊縣市，希望每餐調升10元，除了供應有機蔬菜外，也希望加入在地水產。縣長楊文科也允諾，一個月內研擬方案。

彭余美玲指出，新竹縣營養午餐國中、國小每日僅50元、國、高中53元，不僅低於新竹市的62元至65元，也低於苗栗縣統一65元標準，雖新竹縣對有機蔬菜、在地水果、水產及產銷履歷等要求比其他縣市更高，卻未同步調整餐費，恐讓業者面臨沉重壓力，建議縣府每餐調升10元，讓孩子「吃得更健康、吃得更好」。

楊文科答詢表示，新竹縣營養午餐多年來「物美價廉、營養豐富」，在目前價格下，仍要求每周供應有機蔬菜、有機米、季節水果及水產類食材，「學生真的很幸福」。但他也坦言，近期廚餘政策改變及物價上漲，確實增加業者成本，縣府將在總質詢結束後1個月內，由教育局邀集相關單位協調研議調整方案，希望下學期起推出新的營養午餐補助經費。

彭余美玲表示，她比對新竹市、苗栗縣與新竹縣營養午餐規範後發現，新竹縣要求最嚴格。除每周供應3至4次在地，也規定每學年至少一次使用在地水產，例如烏魚子等，水果需使用當季、具產銷履歷產品，在地米每周至少使用兩次，蔬菜也必須貼有標章。

彭余美玲說，新竹市與苗栗縣雖也有相關規範，但密度與要求都不如新竹縣，餐費卻較高；加上廚餘處理政策改變，目前縣內團膳業者對廚餘去化缺乏明確規範，增加經營負擔。她擔心若業者為壓低成本而使用品質較差食材，「萬一放一些不好的東西進去，我們又查不出來怎麼辦？」

楊文科則表示，新竹縣目前透過循環經濟模式，由尖石、五峰菜農契作種植有機蔬菜，再由縣農會透過冷鏈配送至學校與團膳業者，建立完整供應鏈。他強調，縣府會審慎評估營養午餐經費調整，希望兼顧孩子營養與業者合理成本。

彭余美玲最後也提醒，目前學校營養午餐即將進入招標期，希望縣府能趕在9月新學期前完成規畫，讓115學年度下半年順利實施新制。

營養午餐 楊文科 新竹縣

延伸閱讀

議員促竹縣敬老卡開放農會、掛號費使用 楊文科拍板：一個月內回應

廚餘處理恐讓營養午餐品質「縮水」 彭啓明：正跟教育部研議對策

廚餘變多成本增 營養午餐恐「縮水」？教育部：協力因應

台南推校園廚餘減量…竟要學生帶剩菜回家 議員批：餐盒發酸發臭合理嗎？

相關新聞

東興圳遭傳有鼠患？楊文科：新竹縣沒鼠患、除非「南鼠北送」

台北市鼠患議題延燒各地，新竹縣議員彭余美玲今在議會總質詢時，憂心全球暖化下老鼠孳生問題加劇，要求縣府未雨綢繆。新竹縣長楊文科強調，新竹縣目前沒有漢他病毒及鼠患通報案例，更直言「除非有人南鼠北送」，也駁

苗栗原民處退休科長黃松光致力推動原鄉發展 榮獲三等原住民族獎章

苗栗縣政府原住民族及族群發展處退休科長黃松光任職期間長期深耕原住民族事務，致力推動原鄉基礎建設與部落整體發展，榮獲原住民族委員會頒發「三等原住民族獎章」。縣府原民處表示，黃松光獲此獎章為苗栗縣首例，縣

新竹「關西分駐所」最後一期修復卡關 楊文科嘆古蹟工班凋零招標難

新竹縣定古蹟關西分駐所歷經多年分期修復，第3期工程今年3月已完工，但第4期約2000萬工程卻因發包不順卡關。新竹縣議員羅仕琦今天在議會質詢時盼關西分駐所盡速修復。縣長楊文科表示，發包困難是因修復相關技

新竹縣營養午餐「高規格」卻最低價 議員喊漲10元顧品質縣長允諾

新竹縣的免費營養午餐行之有年，新竹縣議員彭余美玲今在議會總質詢指出，近年物價與食材成本持續上漲，但新竹縣國中小營養午餐餐費仍低於周邊縣市，希望每餐調升10元，除了供應有機蔬菜外，也希望加入在地水產。縣

桃園、竹縣敬老愛心卡 擬擴大使用範圍

桃園、竹縣敬老愛心卡可扣點搭車或到運動場館使用，但屢有長者反映不好用，兩地議員昨都在議會質詢，盼擴大使用範圍。市長張善政說，民眾能用完點數最好，正研議如何照顧長者營養，待政策成熟公布；縣長楊文科也說，

苗栗公館鄉苗26邊坡大量土石滑落 交通中斷、17戶停電

苗26線公館鄉北河村路段今天中午疑受梅雨影響，邊坡大量土石滑落至車道，造成交通中斷，現場扯斷電線，附近17戶住家停電，相關單位人員及機具，現場搶修中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。