新竹縣營養午餐「高規格」卻最低價 議員喊漲10元顧品質縣長允諾

新竹縣的免費營養午餐行之有年，新竹縣議員彭余美玲今在議會總質詢指出，近年物價與食材成本持續上漲，但新竹縣國中小營養午餐餐費仍低於周邊縣市，希望每餐調升10元，除了供應有機蔬菜外，也希望加入在地水產。縣長楊文科也允諾，一個月內研擬方案。

彭余美玲指出，新竹縣營養午餐國中、國小每日僅50元、國、高中53元，不僅低於新竹市的62元至65元，也低於苗栗縣統一65元標準，雖新竹縣對有機蔬菜、在地水果、水產及產銷履歷等要求比其他縣市更高，卻未同步調整餐費，恐讓業者面臨沉重壓力，建議縣府每餐調升10元，讓孩子「吃得更健康、吃得更好」。

楊文科答詢表示，新竹縣營養午餐多年來「物美價廉、營養豐富」，在目前價格下，仍要求每周供應有機蔬菜、有機米、季節水果及水產類食材，「學生真的很幸福」。但他也坦言，近期廚餘政策改變及物價上漲，確實增加業者成本，縣府將在總質詢結束後1個月內，由教育局邀集相關單位協調研議調整方案，希望下學期起推出新的營養午餐補助經費。

彭余美玲表示，她比對新竹市、苗栗縣與新竹縣營養午餐規範後發現，新竹縣要求最嚴格。除每周供應3至4次在地，也規定每學年至少一次使用在地水產，例如烏魚子等，水果需使用當季、具產銷履歷產品，在地米每周至少使用兩次，蔬菜也必須貼有標章。

彭余美玲說，新竹市與苗栗縣雖也有相關規範，但密度與要求都不如新竹縣，餐費卻較高；加上廚餘處理政策改變，目前縣內團膳業者對廚餘去化缺乏明確規範，增加經營負擔。她擔心若業者為壓低成本而使用品質較差食材，「萬一放一些不好的東西進去，我們又查不出來怎麼辦？」

楊文科則表示，新竹縣目前透過循環經濟模式，由尖石、五峰菜農契作種植有機蔬菜，再由縣農會透過冷鏈配送至學校與團膳業者，建立完整供應鏈。他強調，縣府會審慎評估營養午餐經費調整，希望兼顧孩子營養與業者合理成本。

彭余美玲最後也提醒，目前學校營養午餐即將進入招標期，希望縣府能趕在9月新學期前完成規畫，讓115學年度下半年順利實施新制。