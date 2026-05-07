聽新聞
0:00 / 0:00

立保保全爆內鬼 2年遭盜走8400萬

聯合報／ 記者陳恩惠李奕昕／連線報導

立保保全驚爆內鬼監守自盜案，桃園整鈔中心林姓副管理師涉嫌「多拿少報」作假帳，兩年來累計盜走八千四百萬元，總公司查帳驚覺短少，林男卻失聯而報警。檢警上月拘提林男到案聲請羈押獲准，林辯稱玩運彩已花光款項，檢警將持續釐清金流。

立保保全回應，此案為公司盤點自有庫存現金發現短少，查核發現疑似員工涉案後，主動向刑事局報案協助偵辦。此案損失為公司自有資金，客戶權、股東權益全都不受任何影響。

據調查，卅七歲林姓男子在該保全公司任職約十年，負責金庫兌換及作帳相關工作，兩年來利用為客戶繕打訂單權限，在出入庫金流作業的借支明細等業務文件中，刻意虛增「新台幣一千元」欄位金額，列印後交由整鈔中心審核。

該保全公司內部審核人員誤信客戶確實有大額現金需求，便依據林副管理師偽造的單據出金，林男得手後，展開長期「搬錢計畫」，以每二至三天一次、每次十萬至卅萬元不等頻率，逐步將金庫公款納為己有，總計侵占多達八千四百萬元。

桃園地檢署企業犯罪專組檢察官塗又臻接獲情資，指揮刑事警察局展開偵蒐，經深入追蹤資金流向與比對帳務文書，檢警四月廿一日晚間將失聯的林姓男子拘提到案。林男稱玩運彩已花光款項，警詢後依竊盜、詐欺、背信、侵占等罪移送，目前初步清查未發現共犯。

檢方指出，林男涉犯刑法行使業務登載不實文書罪、業務侵占罪，及詐欺取財等罪嫌，犯罪嫌疑重大，桃檢四月廿二日向法院聲請羈押，經法院調查後，考量侵占金額巨大且有湮滅證據之虞，裁定羈押獲准，將持續清查有無其他共犯，並追索遭挪用的巨額款項流向。

保全 桃園 刑事局

延伸閱讀

養老鼠咬布袋！知名保全幹部偷金庫8400萬 落網稱玩運彩全花光

影／偽造司法單位關防稱「三長會審」 詐團台南院檢旁演戲騙走6千萬

台積電嘉義工地竊案 嘉院裁定包商、員工羈押3月

中天主播「馬德」林宸佑涉共諜案 昨遭起訴、明移審法院

相關新聞

竹市選戰莊競程喊普發1萬 綠白互批雙標

民進黨新竹市長參選人莊競程前晚發布「明年普發現金一萬元」政見，昨掀起綠白舌戰互批「雙標」。白營狂轟莊競程去年才公開反對普發現金，如今竟隨選票改口，綠營則反擊「高虹安發五千沒問題，莊競程主張發一萬就有問

桃園、竹縣敬老愛心卡 擬擴大使用範圍

桃園、竹縣敬老愛心卡可扣點搭車或到運動場館使用，但屢有長者反映不好用，兩地議員昨都在議會質詢，盼擴大使用範圍。市長張善政說，民眾能用完點數最好，正研議如何照顧長者營養，待政策成熟公布；縣長楊文科也說，

立保保全爆內鬼 2年遭盜走8400萬

立保保全驚爆內鬼監守自盜案，桃園整鈔中心林姓副管理師涉嫌「多拿少報」作假帳，兩年來累計盜走八千四百萬元，總公司查帳驚覺短少，林男卻失聯而報警。檢警上月拘提林男到案聲請羈押獲准，林辯稱玩運彩已花光款項，

苗栗公館鄉苗26邊坡大量土石滑落 交通中斷、17戶停電

苗26線公館鄉北河村路段今天中午疑受梅雨影響，邊坡大量土石滑落至車道，造成交通中斷，現場扯斷電線，附近17戶住家停電，相關單位人員及機具，現場搶修中。

全新巴士來了！泰安鄉「幸福巴士」獲補助購置2輛新車 今天歡喜啟航

苗栗縣泰安鄉「幸福巴士」新車啟航儀式今天在鄉公所後方廣場盛大舉行，全案在新竹區監理所、苗栗縣政府與泰安鄉公所共同努力下，成功爭取公路局車輛汰舊換新補助，購置2輛全新乙類大客車，盼全面提升部落交通的安全

桃園敬老愛心卡擴大使用範圍 張善政透露有好消息

桃園市敬老愛心卡每月800點，因目前僅開放交通運輸與運動場館使用，絕大多數民眾用不完，敲碗盼市府比照外縣市開放購物與折抵醫療費用，議員于北辰今天也利用議會總質詢替民眾爭取福利；市長張善政強調限定使用方

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。