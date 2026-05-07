桃園、竹縣敬老愛心卡 擬擴大使用範圍

桃園、竹縣敬老愛心卡可扣點搭車或到運動場館使用，但屢有長者反映不好用，兩地議員昨都在議會質詢，盼擴大使用範圍。市長張善政說，民眾能用完點數最好，正研議如何照顧長者營養，待政策成熟公布；縣長楊文科也說，正通盤檢討，總質詢後一個月內回應。

無黨籍桃園市議員于北辰說，經調查每月能把敬老愛心卡八百點用完的人，僅百分之一點三，能用到五百點的人也只有百分之八點一，建議市府再擴大使用範圍。很多長輩羨慕「生生喝鮮乳」政策，希望每月提供兩百點讓長輩到農漁會採買補充營養，或比照其他縣市折抵掛號費。

「我們絕對不是想要省錢，民眾能夠用完最好。」張善政說，其他縣市能在醫院使用，那是在市立醫院，桃園沒有市立醫院，如果要跟診所串接，會是一項大工程。市府希望敬老愛心卡八百點能夠發揮政策引導作用與雪中送炭效果，市府正研議如何照顧就醫長者的營養狀況，等政策成熟公布。

民進黨新竹縣議員張珈源、吳傳地、何建樺昨也在議會質詢，表示竹市早已放寬到農會使用敬老愛心卡，且苗栗縣也預計七月上路相關措施，顯示擴大使用已是全國趨勢；呼籲楊文科在卸任前拍板推動，留下讓長者真正有感的福利政策。

楊文科回應，敬老愛心卡設計目的是鼓勵長者多搭乘大眾運輸、走出家門參與社會活動，因此主要使用於交通用途。

不過，近年各界希望擴大使用範圍，縣府正全面盤點新竹縣整體福利政策，並與全國各縣市進行比較，縣府會兼顧公平性與財政負擔，提出真正讓鄉親有感的方案。